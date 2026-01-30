फेसबुक लव स्टोरी का खौफनाक अंत, युवक को घर बुलाकर पीटा, प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाया! मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई। फेसबुक के जरिए शुरू हुआ रिश्ता जब शादी की बात तक पहुंचा, तो लड़की के परिजनों ने युवक को घर बुलाकर कथित तौर पर अमानवीय यातनाएं दीं। पुलिस से राहत न मिलने पर पीड़ित ने अदालत का सहारा लिया, जिसके बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता, शादी तक पहुंची बात

गाजीपुर जिले के रहने वाले परवेज उर्फ अनुज सिंह, जो दिल्ली में व्यवसाय करते हैं, ने बताया कि साल 2021 में उनकी दोस्ती फेसबुक के जरिए कंचन गुप्ता से हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम पर लगातार संपर्क में रहने लगे। समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने भविष्य में शादी करने का फैसला किया।

परिवार को पता चलते ही बुलावा, किराए के पैसे भी भेजे गए

जब कंचन के घरवालों को इस रिश्ते की जानकारी मिली, तो उन्होंने कथित तौर पर कंचन के जरिए परवेज को सुल्तानपुर बुलवाया। 3 जून 2024 को कंचन ने फोन कर आने को कहा और यात्रा खर्च के लिए फोनपे के जरिए 2000 रुपये भी ट्रांसफर किए। अगले दिन परवेज अपने दोस्त कुलदीप राजभर के साथ बंधुआकलां रेलवे स्टेशन पहुंचे।

घर पहुंचते ही दरवाजा बंद, शुरू हुई दरिंदगी

आरोप है कि कंचन के बताए पते पर पहुंचते ही हालात बदल गए। घर में दाखिल होते ही मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। कंचन के चाचा और भाई ने दोनों युवकों को आंगन में ले जाकर बुरी तरह पीटा। पीड़ित का आरोप है कि उनके साथ गंभीर शारीरिक अत्याचार किया गया और हाथ-पैर बांधकर प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाया गया।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस, उल्टा पीड़ित ही जेल गया

घटना के दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को छुड़ाया, लेकिन परवेज का आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की और उल्टा उन्हें तथा उनके दोस्त को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया।

कोर्ट की शरण में गया पीड़ित, अब दर्ज हुआ केस

जेल से रिहा होने के बाद परवेज ने स्थानीय थाना और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर अब बंधुआकलां थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार के अनुसार, केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है।