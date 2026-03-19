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Chaturgrahi Yog 2026: नवरात्रि के पहले दिन बनेगा खास योग, 4 राशियों की आय में जबरदस्त उछाल के संकेत

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 09:43 AM

chaturgrahi yog 2026

Hindu New Year 2083 predictions: आज 19 मार्च 2026 को मीन राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग बेहद खास है। जानें, किन 4 राशियों मेष, मिथुन, तुला और धनु को मिलेगा धन, करियर और सफलता का बड़ा लाभ।

Chaturgrahi Yog 2026: 19 मार्च 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन जहां एक ओर चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष 2083 का शुभारंभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मीन राशि में चार प्रमुख ग्रहों—शनि, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा की युति से चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह दुर्लभ संयोग कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर 4 राशियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा।

PunjabKesari Chaturgrahi Yog 2026

क्या होता है चतुर्ग्रही योग?
जब एक ही राशि में चार ग्रह एक साथ स्थित होते हैं, तब चतुर्ग्रही योग बनता है। 19 मार्च 2026 को मीन राशि में चंद्रमा, शनि, सूर्य और शुक्र की युति से यह विशेष योग बन रहा है, जो 20 मार्च तक प्रभावी रहेगा। यह योग आर्थिक उन्नति, करियर ग्रोथ और नए अवसरों का संकेत देता है।

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इन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत शुभ साबित होगा। अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी में बदलाव या विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए समय अनुकूल है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे।

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मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए यह योग भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। पुराने कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा और मुनाफा बढ़ेगा।

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तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों के लिए यह योग करियर में बड़ी उन्नति लेकर आएगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर आपकी पहचान मजबूत होगी। वाहन खरीदने के भी संकेत मिल रहे हैं। आय में वृद्धि से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए यह समय आय में वृद्धि और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन और विदेश से अवसर मिलने की संभावना है। बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा होगा और आपके काम की सराहना होगी।

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क्या रखें सावधानी?
हालांकि यह योग कई राशियों के लिए शुभ है, लेकिन सभी को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। निवेश सोच-समझकर करें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

चतुर्ग्रही योग 2026 नवरात्रि के शुभ अवसर पर बन रहा एक दुर्लभ संयोग है, जो कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। विशेष रूप से मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि के लिए यह समय आर्थिक और करियर के लिहाज से बेहद लाभकारी साबित होगा।

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