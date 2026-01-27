बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त से बातें करती थी 16 साल की किशोरी, फिर एक दिन दोनों ने बुलाकर...

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी अंशू गौतम और उसके दोस्त आशिक यादव ने प्रेम और शक के चलते किशोरी को बुलाकर टाटा सफारी में मारपीट कर गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया, ताकि मामला आत्महत्या या हादसे का लगे। जानकारी के मुताबिक, किशोरी 13 जनवरी को घर से लापता हुई थी। उस दिन आरोपी अंशू गौतम उर्फ लक्की ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। परिजनों को बताया गया कि लड़की नैनीताल घूमने गई है, लेकिन बाद में सामने आई सच्चाई बेहद डरावनी निकली।

प्रेम, शक और साजिश

पुलिस जांच में पता चला कि अंशू गौतम का किशोरी से प्रेम संबंध था। कुछ समय बाद उसे शक हुआ कि लड़की उसके दोस्त आशिक यादव से भी बातचीत कर रही है। इसी शक के चलते दोनों ने इसे अपना अपमान मान लिया और किशोरी को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। आरोप है कि 13 जनवरी की शाम किशोरी को फोन कर बुलाया गया, फिर उसे टाटा सफारी गाड़ी में बैठाया गया। चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट की गई और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

सबूत मिटाने के लिए रेलवे ट्रैक पर रखा शव

हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव को सरोजनी नगर इलाके के रेलवे ट्रैक पर इस तरह रख दिया कि मामला आत्महत्या या ट्रेन हादसा लगे। ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी का शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने अपने और मृतका के मोबाइल फोन भी तोड़कर फेंक दिए।

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अंशू गौतम को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके तीन साथियों आशिक यादव, रिशू यादव और वैभव सिंह राजपूत को 26 जनवरी को पकड़ा गया। सभी को जेल भेज दिया गया है

।

परिजनों का आरोप और पुलिस का बयान

मृतका की मां का आरोप है कि उन्होंने 14 जनवरी को ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने बेटी के मिल जाने का भरोसा दिलाया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पारा थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।