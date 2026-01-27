Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त से बातें करती थी 16 साल की किशोरी, फिर एक दिन दोनों ने बुलाकर...

बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त से बातें करती थी 16 साल की किशोरी, फिर एक दिन दोनों ने बुलाकर...

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 01:04 PM

teen girl killed by her boyfriend and his friends in uttar pradesh lucknow

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी अंशू गौतम और उसके दोस्त आशिक यादव ने प्रेम और शक के चलते किशोरी को बुलाकर टाटा सफारी में मारपीट कर गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया, ताकि मामला आत्महत्या या हादसे का लगे। जानकारी के मुताबिक, किशोरी 13 जनवरी को घर से लापता हुई थी। उस दिन आरोपी अंशू गौतम उर्फ लक्की ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। परिजनों को बताया गया कि लड़की नैनीताल घूमने गई है, लेकिन बाद में सामने आई सच्चाई बेहद डरावनी निकली।

प्रेम, शक और साजिश

पुलिस जांच में पता चला कि अंशू गौतम का किशोरी से प्रेम संबंध था। कुछ समय बाद उसे शक हुआ कि लड़की उसके दोस्त आशिक यादव से भी बातचीत कर रही है। इसी शक के चलते दोनों ने इसे अपना अपमान मान लिया और किशोरी को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। आरोप है कि 13 जनवरी की शाम किशोरी को फोन कर बुलाया गया, फिर उसे टाटा सफारी गाड़ी में बैठाया गया। चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट की गई और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

PunjabKesari

सबूत मिटाने के लिए रेलवे ट्रैक पर रखा शव

हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव को सरोजनी नगर इलाके के रेलवे ट्रैक पर इस तरह रख दिया कि मामला आत्महत्या या ट्रेन हादसा लगे। ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी का शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने अपने और मृतका के मोबाइल फोन भी तोड़कर फेंक दिए।

और ये भी पढ़े

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अंशू गौतम को 25 जनवरी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके तीन साथियों आशिक यादव, रिशू यादव और वैभव सिंह राजपूत को 26 जनवरी को पकड़ा गया। सभी को जेल भेज दिया गया है

PunjabKesari

परिजनों का आरोप और पुलिस का बयान

मृतका की मां का आरोप है कि उन्होंने 14 जनवरी को ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने बेटी के मिल जाने का भरोसा दिलाया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पारा थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!