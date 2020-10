नेशनल डेस्क: देश में कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे से सक्रिय मामलों में एक पखवाड़े से गिरावट जारी है। देश में लगातार ढाई महीने तक दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आने का सिलसिला को टूटा गया, जिसके बाद भारत दूसरे और अमेरिका फिर से पहले नंबर पर आ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक 17 अक्टूबर को अमेरिका में बीते 24 घंटों में 63,044 नए मामले सामने आए जो दुनिया मे सबसे ज़्यादा हैं।

Stories You May Like