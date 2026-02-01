Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बजट में भारत के वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई : राहुल गाधी

बजट में भारत के वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई : राहुल गाधी

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 03:08 PM

the budget has turned a blind eye to india s real problems says rahul gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश के असली संकटों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बेरोजगारी, निवेश में गिरावट, किसानों की स्थिति और वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।''

उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

उन्होंने घोषणा की कि पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!