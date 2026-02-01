बजट में भारत के वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई : राहुल गाधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश के असली संकटों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बेरोजगारी, निवेश में गिरावट, किसानों की स्थिति और वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।''

Youth without jobs.

Falling manufacturing.

Investors pulling out capital.

Household savings plummeting.

Farmers in distress.

Looming global shocks - all ignored.



A Budget that refuses course correction, blind to India’s real crises. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2026

उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया।

उन्होंने घोषणा की कि पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की।