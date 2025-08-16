टहलते-टहलते युवती की पलटी किस्मत... कीमत 23 लाख, मंगेतर संग मिलकर रखा यादगार नाम

अमेरिका की 31 साल की मिचेरे फॉक्स ने शादी के लिए अंगूठी खरीदने में पैसा खर्च करने के बजाय खुद हीरा खोजने का फैसला किया। और उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि कुछ ही हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें 2.30 कैरेट का सफेद हीरा मिल गया, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपये है।...

नेशनल डेस्क : अमेरिका की 31 साल की मिचेरे फॉक्स ने शादी के लिए अंगूठी खरीदने में पैसा खर्च करने के बजाय खुद हीरा खोजने का फैसला किया। और उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि कुछ ही हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें 2.30 कैरेट का सफेद हीरा मिल गया, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपये है।

शादी का खर्च भी निकलेगा

आमतौर पर सगाई की अंगूठी पर अमेरिका में औसतन 5,500 डॉलर (लगभग 5 लाख रुपये) खर्च होते हैं, लेकिन मिचेरे को मिला यह हीरा इतना कीमती है कि अब इससे वह न केवल अंगूठी बनवाएंगी बल्कि अपनी शादी का पूरा खर्च भी निकाल लेंगी।

कैसे मिली सफलता

एक रिपोर्ट के अनुसार, मिचेरे अपने होने वाले पति के साथ अर्कांसस के प्रसिद्ध क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क पहुंचीं। यहां 37.5 एकड़ में फैला वह इलाका है, जहां 1900 के दशक से अब तक 75,000 से ज्यादा हीरे मिल चुके हैं। मिचेरे ने तीन हफ्तों तक रोज घंटों हीरे की तलाश की, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटती रहीं। फिर 29 जुलाई की सुबह, पार्क में अपने आखिरी दिन, उन्होंने पैरों के पास कुछ चमकता हुआ देखा। पहले तो उन्हें लगा कि यह ओस से भीगी मकड़ी का जाल है, लेकिन नजदीक से देखने पर समझ आया कि यह हीरा है।

विशेषज्ञों ने की पुष्टि

पार्क के डायमंड डिस्कवरी सेंटर के विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह 2 कैरेट से अधिक वजन का सफेद (रंगहीन) हीरा है। इसका आकार लगभग इंसान के कैनाइन दांत जितना है और यह चिकना व गोल आकार का है। मिचेरे ने इसका नाम अपने और अपने मंगेतर के नाम पर 'Faux-Ballu Diamond' रखा।

इस साल का तीसरा सबसे बड़ा हीरा

पार्क अधिकारियों के मुताबिक, यह इस साल अब तक वहां मिला तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। सहायक अधीक्षक वेमन कॉक्स ने कहा कि मिचेरे की कहानी साबित करती है कि सही समय, सही जगह और मेहनत से किस्मत भी बदल सकती है।

अंगूठी पर खर्च बचा, हीरा भी मिला

मिचेरे का कहना है कि शादी में पहले से ही बहुत खर्च होता है, इसलिए वह अंगूठी पर ज्यादा पैसा नहीं उड़ाना चाहती थीं। उन्हें पता चला कि दुनिया में एकमात्र जगह जहां कोई भी खुद हीरे खोज सकता है, उनके घर से कुछ ही दूरी पर है। इसी वजह से उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया। अब सारा कानूनी और औपचारिक काम पूरा हो चुका है, और यह हीरा पूरी तरह मिचेरे का हो गया है। जल्द ही वह इससे अपनी शादी की अंगूठी बनवाने वाली हैं और यह उनकी ज़िंदगी की सबसे अनोखी और कीमती यादगार बन जाएगी।