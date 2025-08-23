Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • नवविवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर दी जान, इसी साल हुई थी शादी

नवविवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर दी जान, इसी साल हुई थी शादी

Edited By Harman Kaur,Updated: 23 Aug, 2025 12:08 PM

the newly married woman took a horrifying step in her in laws house

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नवविवाहिता ने कथित रूप से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नवविवाहिता ने कथित रूप से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

क्या कहती है पुलिस?
पुलिस के अनुसार, सरिता राजभर (19) का शव शनिवार सुबह शेखपुर स्थित उसकी ससुराल के एक कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। पुलिस ने बताया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात सरिता भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई और शनिवार सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली तो ससुराल वालों ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की से झांककर देखा तो वह फंदे से लटकी दिखाई दी।

पुलिस ने बताया कि परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उभांव थाने के प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के महरौ गांव की रहने वाली सरिता की शादी इसी साल जून माह में शेखपुर गांव के अभिषेक राजभर से हुई थी। उन्होंने बताया कि दोनों का प्रेम विवाह था। अभिषेक निजी कंपनी में नौकरी करता है और घर से बाहर रहता है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सरिता ने खुदकुशी क्यों की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!