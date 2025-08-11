Main Menu

कढ़ाई पनीर से निकला... मंदिर के सेवादार ने रेस्टोरेंट पर लगाए गंभीर आरोप, बोला- सावन के आखिरी दिन ही...

Edited By Mehak,Updated: 11 Aug, 2025 10:55 AM

the temple s sevadaar accused the restaurant of corrupting religion

यूपी के उन्नाव जिले में एक रेस्टोरेंट की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। बताया गया है कि इस रेस्टोरेंट ने ऑनलाइन ऑर्डर में वेज खाना मंगवाने पर नॉनवेज परोस दिया। इस घटना की शिकायत मंदिर के सेवादार धीरज सिंह ने जिला प्रशासन से की है। जिसके बाद...

नेशनल डेस्क : यूपी के उन्नाव जिले में एक रेस्टोरेंट की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। बताया गया है कि इस रेस्टोरेंट ने ऑनलाइन ऑर्डर में वेज खाना मंगवाने पर नॉनवेज परोस दिया। इस घटना की शिकायत मंदिर के सेवादार धीरज सिंह ने जिला प्रशासन से की है। जिसके बाद फूड विभाग और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मगरवारा क्षेत्र के धीरज सिंह ने शनिवार रात अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक रेस्टोरेंट से ऑनलाइन कढ़ाई पनीर, पनीर फ्राई राइस और पांच रुमाली रोटियां मंगवाई थीं। लेकिन जब खाने लगे तो उन्हें पनीर में कुछ अजीब लगा। जांच करने पर पता चला कि पनीर की डिश में नॉनवेज का एक टुकड़ा मिला है।

धीरज सिंह ने कहा कि सावन के आखिरी दिन और रक्षाबंधन के खास मौके पर वेज खाना मंगवाया था, लेकिन रेस्टोरेंट ने नॉनवेज परोसकर उनका धर्म और विश्वास को ठेस पहुंचाई। शिकायत करने पर रेस्टोरेंट वालों ने उल्टा उन्हें धमकी दी। इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत की और रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन ने कदम उठाए। ADM वित्त के निर्देश पर मुख्य खाद्य अधिकारी शैलेश दीक्षित अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट का निरीक्षण करने पहुंचे। जांच में पता चला कि ऑनलाइन ऑर्डर की डिश में गलती से वेज और नॉनवेज की अदला-बदली हो गई थी। साथ ही रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज खाना एक ही किचन में पकाया जा रहा था।

खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट से मैदा और ग्रेवी के नमूने लिए हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक वेज और नॉनवेज खाना पूरी तरह अलग-अलग किचन में नहीं बनाया जाएगा, तब तक रेस्टोरेंट को खाना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। इस मामले में CO सदर दीपक यादव ने बताया कि जांच चल रही है और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

