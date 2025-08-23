ट्रेन के AC कोच में मचा हड़कंप, कूड़ेदान में मिला कुछ ऐसा कि देख यात्रियों के उड़े होश... पुलिस भी रह गई दंग

मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 5 साल की बच्ची का शव AC कोच के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर मिला है।

नेशनल डेस्क: मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 5 साल की बच्ची का शव AC कोच के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर मिला है। शव मिलने की खबर फैलते ही ट्रेन में हड़कंप मच गया। तुरंत रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह घटना LTT कुशीनगर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22537) के B2 कोच में हुई।

रिश्तेदार ने ही किया था अपहरण-

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि बच्ची का अपहरण किया गया था। पुलिस के अनुसार, इस घटना में बच्ची का मौसेरा भाई शामिल था। पुलिस ने ट्रेन में मौजूद यात्रियों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल, पुलिस अपहरण और हत्या दोनों पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है।