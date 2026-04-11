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Baba Vanga Prediction 2026: क्या इतना खतरनाक होगा साल 2026? बाबा वेंगा की इन 5 भविष्यवाणियों ने उड़ाए होश!

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 03:15 PM

these 5 predictions of baba vanga left everyone stunned

बुल्गारिया की रहस्यमयी और नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा अपनी अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन साल 2026 को लेकर उनसे जुड़े दावों ने विशेषज्ञों और आम...

Baba Vanga Prediction 2026: बुल्गारिया की रहस्यमयी और नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा अपनी अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन साल 2026 को लेकर उनसे जुड़े दावों ने विशेषज्ञों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं क्या हैं वे 5 भविष्यवाणियां जो 2026 के लिए की जा रही हैं:

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1. नौकरियों पर AI कर सकती है अटैक

माना जाता है कि बाबा वेंगा ने एक ऐसे युग की ओर इशारा किया था जहाँ 'मशीनी दिमाग' इंसानों की जगह लेगा। इस दौर में अब AI का प्रभाव भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते कई सारे सेक्टर में नौकरियों के खत्म होने और आर्थिक ढांचे में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है।

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2. 'तांबा' बनेगा नया सोना

भविष्यवाणियों के अनुसार, 2026 में सोने- चांदी के साथ तांबे की कीमतों में भी इजाफा होगा।  कहा जा रहा है कि तांबा इतना महंगा और दुर्लभ हो जाएगा कि इसे 'नया सोना' कहा जाने लगेगा।

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3. ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में आ सकती बड़ी दरार

तीसरा बड़ा अलर्ट वित्तीय संकट को लेकर दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि 2026 में एक बड़ा वित्तीय संकट आ सकता है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि बैंकिंग प्रणालियों की कमजोरी और कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण लोगों का डिजिटल ट्रांजेक्शन और करेंसी पर से भरोसा उठ सकता है, जिससे बाजारों में भारी उथल-पुथल मचेगी।

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4. कुदरत का कहर और सप्लाई चेन का संकट

जलवायु परिवर्तन, विनाशकारी भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण Global Supply Chain बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इससे दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में आग लग सकती है और महंगाई एक बड़े संकट के रूप में उभरेगी।

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5. सोने की कीमतों में आ सकता है ऐतिहासिक उछाल

बाजार में अस्थिरता के कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी बढ़ा देंगे। इससे गोल्ड की कीमतें अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। निवेशक शेयर बाजार के बजाय धातुओं में पैसा लगाना सुरक्षित समझेंगे।

 

 

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