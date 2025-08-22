स्टडी में बड़ा खुलासा: पुरुषों के लिए Silent killer हैं ये बीमारियां, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Edited By Radhika,Updated: 22 Aug, 2025 04:54 PM

नेशनल डेस्क: आज के दौर में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित हो रही हैं। एक हालिया ग्लोबल स्टडी में यह बात सामने आई है कि पुरुष डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और एचआईवी जैसी बीमारियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं और इनमें उनकी मौत का खतरा भी ज्यादा होता है।

इसकी वजह सिर्फ शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि उनकी आदतें और सामाजिक सोच भी है। अक्सर पुरुष ज्यादा धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं, बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। कई बार वे इलाज को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है।

कौन-सी बीमारियां हैं ज्यादा खतरनाक?

1. एचआईवी (HIV): एक स्टडी के अनुसार, 56% देशों में एचआईवी पुरुषों में ज्यादा पाया गया और 64% देशों में एड्स से होने वाली मौतें भी पुरुषों में अधिक थीं. इसका मुख्य कारण समय पर टेस्ट न करवाना और इलाज से बचना है।

2. हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure): इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर देर से सामने आते हैं। पुरुषों में यह बीमारी जल्दी होती है और इलाज में देरी के कारण मौत का खतरा भी बढ़ जाता है।





3. डायबिटीज (Diabetes): दुनियाभर के लगभग आधे देशों में पुरुषों की मौतें डायबिटीज की वजह से होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण देर से बीमारी का पता लगना और दवाइयों को सही समय पर न लेना है।

बचाव के लिए क्या करें?

पुरुषों को इन बीमारियों से बचने के लिए अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने होंगे: