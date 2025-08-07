Main Menu

  • इस क्रिकेटर की भविष्यवाणियां हुईं सच, मचा तहलका, बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस इसके सामने हुए फेल

Edited By Radhika,Updated: 07 Aug, 2025 05:48 PM

this cricketer s predictions came true created a stircricket predictions

क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों खिलाड़ियों या मैचों से ज़्यादा एक सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा हो रही है। इस पोस्ट ने बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस जैसे भविष्यवक्ताओं को भी पीछे छोड़ दिया है।

नेशनल डेस्क: क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों खिलाड़ियों या मैचों से ज़्यादा एक सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा हो रही है। इस पोस्ट ने बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस जैसे भविष्यवक्ताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। एक यूज़र ने साल 2025 के क्रिकेट टूर्नामेंट्स के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से अब तक 6 में से 4 भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हुई हैं।

PunjabKesari

यह पोस्ट एक्स पर 31 दिसंबर 2024 को किया गया था, जिसमें साल 2025 में होने वाले बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स के विजेता टीमों के नाम बताए गए थे। इस पोस्ट के सही होने पर क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ दोनों ही हैरान हैं।

ये भी पढ़ें-  सावधान! Hacker’s के निशाने पर आया Google यूजर्स का डेटा, सामने आई घटना

 

क्या थी भविष्यवाणी और क्या हुआ सच?

यह पोस्ट अभी तक पूरी तरह से सही साबित हो रही है। आइए देखते हैं कि क्या कहा गया था और क्या हुआ:

  • भविष्यवाणी 1: इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट सीरीज ड्रॉ रहेगी।
    • सच हुआ: हाल ही में खत्म हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही।
  • भविष्यवाणी 2: ऑस्ट्रेलिया पुरुष T20 विश्व कप जीतेगा।
    • सच हुआ: ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता।
  • भविष्यवाणी 3: ऑस्ट्रेलिया महिला T20 विश्व कप जीतेगा।
    • सच हुआ: ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता।
  • भविष्यवाणी 4: चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2025 का खिताब जीतेगी।
    • सच हुआ: चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2025 का खिताब जीता।

ये भी पढ़ें- Google पर एक क्लिक और आप पहुंच सकते हैं जेल! भूलकर भी न सर्च करें ये चीज़ें

 

अब इन दो टूर्नामेंट्स पर सबकी नज़र

इस पोस्ट में अगले दो बड़े टूर्नामेंट्स के बारे में भी भविष्यवाणी की गई है, जिन पर अब सभी की नज़रें टिकी हैं:

  • एशिया कप 2025: इस बार यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से होगी।
  • चैंपियंस ट्रॉफी 2025: यह टूर्नामेंट भी इस साल के आखिर में होने वाला है।

भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा खत्म कर चुकी है और अब वह एशिया कप के लिए मैदान पर उतरेगी। सभी क्रिकेट प्रेमियों के मन में यह सवाल है कि क्या इस पोस्ट की बाकी भविष्यवाणियां भी सच होंगी।

