Google पर एक क्लिक और आप जेल में! भूलकर भी न सर्च करें ये चीज़ें

नेशनल डेस्क:आज के डिजिटल युग में Google हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हमें जब भी कोई जानकारी चाहिए होती है, हम तुरंत गूगल का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें गूगल पर खोजना आपको गंभीर मुश्किल में डाल सकता है? जी हाँ, ऐसी खोजें आपके IP एड्रेस को ट्रैक करवा सकती हैं और आप कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। यहाँ उन चीज़ों की सूची दी गई है जिन्हें आपको भूलकर भी गूगल पर नहीं खोजना चाहिए।

1. बम बनाने का तरीका और हथियार

गूगल पर बम या किसी भी तरह के हथियार बनाने की विधि खोजना बेहद खतरनाक है। भारत समेत दुनिया भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां ऐसी खोजों पर कड़ी निगरानी रखती हैं। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो आपकी ऑनलाइन गतिविधि संदिग्ध मानी जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसियां आपसे पूछताछ कर सकती हैं और अगर आपकी संलिप्तता किसी भी आपराधिक मामले में पाई जाती है, तो आपको जेल भी हो सकती है।

2. अवैध हैकिंग के तरीके

अगर आप गूगल पर हैकिंग से संबंधित जानकारी, जैसे 'किसी का पासवर्ड कैसे हैक करें' या 'हैकिंग के लिए टूल डाउनलोड करें' जैसी चीज़ें खोजते हैं, तो आप तुरंत साइबर क्राइम यूनिट की नज़र में आ सकते हैं। हैकिंग एक गंभीर अपराध है, और इसका तरीका सीखने की कोशिश करना भी संदिग्ध गतिविधि के अंतर्गत आता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

3. पायरेटेड फिल्में और कॉपीराइटेड सामग्री

गूगल पर मुफ़्त में फिल्में या पायरेटेड सामग्री खोजना आपको मुश्किल में डाल सकता है। भारत में कॉपीराइट कानून के तहत पायरेसी एक अपराध है। अगर आप पायरेटेड फिल्में डाउनलोड करते हैं या उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या जेल की सज़ा भी हो सकती है। इंटरनेट पर ऐसी सामग्री को सर्च करने से बचें और मनोरंजन के लिए कानूनी तरीकों का ही इस्तेमाल करें।

4. बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी)

यह सबसे गंभीर अपराध है और इसे गूगल पर खोजना या देखना आपको सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। दुनिया के सभी देशों में, बाल यौन शोषण सामग्री को देखना, बनाना, या फैलाना एक संगीन जुर्म है। भारत में, POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। साइबर क्राइम यूनिट इस तरह की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखती है, और इसमें शामिल पाए जाने पर आपको लंबे समय के लिए जेल हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है।

5. खुद को नुकसान पहुँचाने के तरीके

अगर आप गूगल पर खुद को नुकसान पहुँचाने या आत्महत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च करते हैं, तो ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है। गूगल ऐसी खोजों को तुरंत पहचान लेता है और आपको मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर और संसाधन उपलब्ध कराता है। हालांकि, यह कानूनी तौर पर अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी खोज करता है तो यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है और ऐसे में तुरंत मदद लेनी चाहिए।