Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 'Adult Star' क्रिकेटर! इस रंगीन मिजाज खिलाड़ी ने 600 से ज्यादा महिलाओं से बनाए संबंध, जानें कौन है यह 'बेड बॉय'

'Adult Star' क्रिकेटर! इस रंगीन मिजाज खिलाड़ी ने 600 से ज्यादा महिलाओं से बनाए संबंध, जानें कौन है यह 'बेड बॉय'

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 25 Aug, 2025 03:10 PM

this west indies player had relations with more than 600 women

क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों का नाम लड़कियों से जुड़ना आम बात है लेकिन वेस्टइंडीज के एक तेज गेंदबाज ने अपनी किताब में ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया था। इस खिलाड़ी ने दावा किया था कि वह अपने जीवन में 600 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ...

नेशनल डेस्क। क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों का नाम लड़कियों से जुड़ना आम बात है लेकिन वेस्टइंडीज के एक तेज गेंदबाज ने अपनी किताब में ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया था। इस खिलाड़ी ने दावा किया था कि वह अपने जीवन में 600 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं जिसके बाद उन्हें 'क्रिकेट जगत का एडल्ट स्टार' तक कहा जाने लगा था।

कौन है यह रंगीन मिजाज खिलाड़ी?

जिस खिलाड़ी ने अपनी निजी जिंदगी के ये चौंकाने वाले राज खोले उनका नाम है टिनो बेस्ट। वेस्टइंडीज के इस तेज गेंदबाज ने अपनी आत्मकथा 'माइड द विंडोज: माई स्टोरी' में इस सनसनीखेज दावे का खुलासा किया था।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

उन्होंने लिखा कि उनकी पूर्व पार्टनर मेलिसा से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अपने इस चौंकाने वाले बयान के बाद वह लगातार सुर्खियों में बने हुए थे।

PunjabKesari

पसंदीदा जगह और लड़कियां

टिनो बेस्ट ने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि जहां भी वह बतौर क्रिकेटर गए उन्होंने वहां लड़कियों के साथ डेटिंग की उनसे बात की और शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने कहा था कि उनके अनुमान के अनुसार यह संख्या 500 से 650 तक है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने यह भी कहा था कि शायद वह दुनिया के सबसे सुंदर गंजे व्यक्ति हैं और उन्हें लड़कियां बेहद पसंद हैं। बेस्ट ने अपनी किताब में ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों को सबसे खूबसूरत बताया था।

यह भी पढ़ें: Kriti Murder Case: गर्ल्स PG में 2 लड़कियां और 1 लड़का! रात 11:30 बजे कमरे में घुसकर कर दिया बड़ा कांड, वो चिल्लाती रही लेकिन...

PunjabKesari

95 रन की पारी से बटोरी सुर्खियां

भले ही टिनो बेस्ट का करियर बहुत लंबा नहीं चला लेकिन 2012 में इंग्लैंड दौरे पर उनकी 95 रन की एक पारी आज भी यादगार है। 10 जून 2012 को बर्मिंघम में खेले गए एक टेस्ट मैच में नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने आए बेस्ट ने यह ऐतिहासिक पारी खेलकर सबको चौंका दिया था। यह टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर पर किसी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। बेस्ट ने वेस्टइंडीज के लिए 25 टेस्ट, 26 वनडे और 6 टी20 मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 97 विकेट लिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!