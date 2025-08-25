'Adult Star' क्रिकेटर! इस रंगीन मिजाज खिलाड़ी ने 600 से ज्यादा महिलाओं से बनाए संबंध, जानें कौन है यह 'बेड बॉय'

क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों का नाम लड़कियों से जुड़ना आम बात है लेकिन वेस्टइंडीज के एक तेज गेंदबाज ने अपनी किताब में ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया था। इस खिलाड़ी ने दावा किया था कि वह अपने जीवन में 600 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ...

नेशनल डेस्क। क्रिकेट की दुनिया में खिलाड़ियों का नाम लड़कियों से जुड़ना आम बात है लेकिन वेस्टइंडीज के एक तेज गेंदबाज ने अपनी किताब में ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया था। इस खिलाड़ी ने दावा किया था कि वह अपने जीवन में 600 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं जिसके बाद उन्हें 'क्रिकेट जगत का एडल्ट स्टार' तक कहा जाने लगा था।

कौन है यह रंगीन मिजाज खिलाड़ी?

जिस खिलाड़ी ने अपनी निजी जिंदगी के ये चौंकाने वाले राज खोले उनका नाम है टिनो बेस्ट। वेस्टइंडीज के इस तेज गेंदबाज ने अपनी आत्मकथा 'माइड द विंडोज: माई स्टोरी' में इस सनसनीखेज दावे का खुलासा किया था।

उन्होंने लिखा कि उनकी पूर्व पार्टनर मेलिसा से रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अपने इस चौंकाने वाले बयान के बाद वह लगातार सुर्खियों में बने हुए थे।

पसंदीदा जगह और लड़कियां

टिनो बेस्ट ने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि जहां भी वह बतौर क्रिकेटर गए उन्होंने वहां लड़कियों के साथ डेटिंग की उनसे बात की और शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने कहा था कि उनके अनुमान के अनुसार यह संख्या 500 से 650 तक है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने यह भी कहा था कि शायद वह दुनिया के सबसे सुंदर गंजे व्यक्ति हैं और उन्हें लड़कियां बेहद पसंद हैं। बेस्ट ने अपनी किताब में ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों को सबसे खूबसूरत बताया था।

95 रन की पारी से बटोरी सुर्खियां

भले ही टिनो बेस्ट का करियर बहुत लंबा नहीं चला लेकिन 2012 में इंग्लैंड दौरे पर उनकी 95 रन की एक पारी आज भी यादगार है। 10 जून 2012 को बर्मिंघम में खेले गए एक टेस्ट मैच में नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने आए बेस्ट ने यह ऐतिहासिक पारी खेलकर सबको चौंका दिया था। यह टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर पर किसी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। बेस्ट ने वेस्टइंडीज के लिए 25 टेस्ट, 26 वनडे और 6 टी20 मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 97 विकेट लिए।