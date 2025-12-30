ना पुलिस का खौफ, ना ही कानून का डर... एक ही दिन में 3 वारदातों को दिया अंजाम, मच गई अफरा-तफरी

Main Menu

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 06:54 PM

three incidents took place on the same day causing chaos and panic

नेशनल डेस्क: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी रोड पर मंगलवार को कुछ ही मिनटों के भीतर अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक तीन संगीन वारदातों को अंजाम देकर पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। जाफराबाद और न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में हुई इन घटनाओं के बाद लोगों में डर का माहौल है, जबकि आरोपी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो गए।

पहली वारदात: मोबाइल छीना, विरोध किया तो मारी गोली

पहली घटना थाना जाफराबाद इलाके के ब्रह्मपुरी मैन रोड पर हुई। यहां 40 वर्षीय आबिद से बदमाशों ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। आबिद ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग मौके पर जमा हो गए।

दूसरी वारदात: बुजुर्ग महिला को डराकर लूट

गोली मारने के बाद बदमाश न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र पहुंचे और लक्ष्मी जनरल स्टोर को निशाना बनाया। दुकान पर बैठी एक बुजुर्ग महिला के सिर पर पिस्टल तानकर बदमाशों ने गल्ले में रखे करीब 10 हजार रुपये लूट लिए। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने उसे धमकाया और मौके से फरार हो गए।

तीसरी वारदात: हलवाई पर हमला, CCTV में कैद हुई घटना

इसके बाद बदमाशों ने पास ही स्थित गोस्वामी मिष्ठान की दुकान में लूट की कोशिश की। हलवाई ने विरोध किया तो बदमाश ने तमंचे की बट से उसके हाथ पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब पुलिस के लिए अहम सुराग मानी जा रही है।

पुलिस अलर्ट, कई टीमें जांच में जुटीं

घायल आबिद को तुरंत जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। न्यू उस्मानपुर और जाफराबाद थानों के एसएचओ के साथ एसीपी सुरेंद्र और एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने हालात का जायजा लिया।

पुराने अपराधी, जल्द गिरफ्तारी का दावा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बदमाशों की पहचान की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पुलिस ने दबिश तेज कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है।

दहशत में दुकानदार, सुरक्षा को लेकर चिंता

लगातार हुई इन वारदातों के बाद ब्रह्मपुरी रोड के दुकानदारों में डर साफ नजर आ रहा है। मौजपुर वार्ड से भाजपा निगम पार्षद अनिल कुमार ने कहा कि जाफराबाद और सीलमपुर जैसे इलाकों में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। दुकानदार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

