Air India Express का बड़ा ऑफर: घरेलू उड़ानें सिर्फ 1,350 रुपये से, अंतरराष्ट्रीय 5,450 रुपये से

नेशनल डेस्क:  अगर आप अपनी यात्रा की योजना बना रहे थे और बेहतर ऑफर का इंतजार कर रहे थे, तो AIR INDIA EXPRESS ने इसके लिए ‘Time To Travel’ सेल शुरू कर दी है। इस सेल में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भारी छूट दी जा रही है, जिससे यात्रियों को किफायती टिकट पर यात्रा करने का मौका मिलेगा।

किराए और श्रेणियां:
इस ऑफर के तहत घरेलू उड़ानों के लिए टिकट 1,350 रुपये से शुरू हो रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए किराया 5,450 रुपये से उपलब्ध है। यात्रियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों के किराए पेश किए गए हैं:-

बुकिंग और यात्रा अवधि:
यह ऑफर 16 जनवरी 2026 तक बुकिंग के लिए खुला रहेगा। रियायती किराए पर यात्रा करने की अवधि 20 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक रखी गई है।

अतिरिक्त बचत और सुविधाएं:
एयर इंडिया एक्सप्रेस मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर टिकट बुक करने पर जीरो कन्वीनिएंस फीस ले रही है। लाइट फेयर के लिए बैगेज ऐड-ऑन की सुविधा भी उपलब्ध है—घरेलू उड़ानों पर 15 किलो के लिए 1,500 रुपये और अंतरराष्ट्रीय पर 20 किलो के लिए 2,500 रुपये। इसके अलावा, प्राइम और स्टैंडर्ड सीट्स, हॉट मील्स पर 20% तक छूट दी जा रही है।

विशेष लाभ:

  • NeuPass सदस्य: बिजनेस क्लास किराए पर 25% तक अतिरिक्त छूट

  • छात्र, वरिष्ठ नागरिक और सशस्त्र बल के सदस्य: विशेष किराए और जीरो कन्वीनिएंस फीस।

  • चुनिंदा वीज़ा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान: घरेलू उड़ानों पर 250 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 600 रुपये की इंस्टेंट छूट।

संक्षेप में, एयर इंडिया एक्सप्रेस की ‘टाइम टू ट्रैवल’ सेल यात्रियों के लिए किफायती और सुविधाजनक यात्रा का अवसर लेकर आई है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर रियायती टिकट और अतिरिक्त छूट के साथ अब यात्रा करने का सही समय है।

