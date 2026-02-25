Main Menu

ट्रंप ने हादसे में घायल बच्ची को किया सम्मानित ! कहा-प्रवासी भारतीय ट्रक चालकों पर कसेगा शिकंजा, बनेगा ‘दलीला कानून’

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 04:37 PM

trump honours girl injured in crash by illegal indian truck driver

अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में सड़क हादसे में घायल हुई पांच वर्षीय दलीला कोलमैन को सम्मानित किया। हादसा एक अवैध भारतीय ट्रक चालक से जुड़ा था। ट्रंप ने ‘दलीला कानून’ लाने की मांग की, ताकि अवैध प्रवासियों को...

Washington: अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे एक भारतीय ट्रक चालक द्वारा कई वाहनों को टक्कर मारने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई एक छोटी बच्ची को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के मौके पर सम्मानित किया। इस दुर्घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आईं और फिलहाल वह दिव्यांग के रूप में जीवन जी रही है। यूएस कैपिटल (संसद परिसर) में अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में ट्रंप ने कहा कि जून 2024 में 18 पहिए वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर ने बच्ची की खड़ी कार को टक्कर मार दी थी। उन्होंने बताया कि दलीला कोलमैन तब केवल पांच साल की थी।

 

उन्होंने कहा, ''ट्रक चालक एक अवैध प्रवासी था जिसे जो बाइडन ने देश में आने दिया था और कैलिफोर्निया के खुली सीमा के पक्षधर नेताओं ने उसे वाणिज्यिक चालक का लाइसेंस दिया था।'' अपने संबोधन में हालांकि ट्रंप ने चालक की पहचान नहीं बताई। पिछले साल अगस्त में अमेरिका में अवैध रूप से आए प्रताप सिंह को कैलिफोर्निया में ट्रैक्टर-ट्रेलर को चलाते समय कई वाहनों को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कोलमैन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ट्रंप ने कहा कि चिकित्सकों ने कहा था कि कोलमैन कभी चल-फिर या बोल नहीं पाएगी और न ही वह पहले की तरह बेहतर जीवन जी पाएगी।

 

उन्होंने कहा, ''वह खाना भी नहीं खा पाती। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अब पहली कक्षा में है, चलना सीख रही है और आज शाम अपने पिता के साथ यहां हमारे बीच है... कोलमैन ... आप एक प्रेरणा हो।'' वहां मौजूद सांसदों, विशेष अतिथियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर कोलमैन का स्वागत किया। ट्रंप ने कहा कि कई ''अवैध प्रवासी'' अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और दिशा, गति, खतरे या स्थान के बारे में सबसे बुनियादी सड़क संकेतों को भी नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, ''इसीलिए आज रात मैं कांग्रेस से अपील कर रहा हूं कि वह एक विधेयक पारित करे जिसे हम 'दलीला कानून' कहेंगे, जो किसी भी राज्य को अवैध प्रवासियों को वाणिज्यिक चालक लाइसेंस जारी करने से रोकगा।''

