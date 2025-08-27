Trump Tariff: अमेरिका का सबसे बड़ा झटका! भारत पर लगा 50% का टैरिफ, क्या डूब जाएगा ये अरबों का सेक्टर?

Edited By Radhika, Updated: 27 Aug, 2025 11:07 AM

नेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसकी समय सीमा बुधवार यानि की 27 अगस्त को खत्म हो गई है। इसके साथ ही भारत पर कुल 50% का टैरिफ लागू हो गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जो 27 अगस्त, 2025 को अमेरिका में लाए गए हैं या गोदामों से निकाले गए हैं। भारत के साथ-साथ ब्राजील पर भी सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है।

किन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर?

इस नए टैरिफ सिस्टम से भारत के कई अहम सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सेक्टर ये हैं:

टेक्सटाइल सेक्टर: भारत अमेरिका को हर साल करीब 10.9 अरब डॉलर का कपड़ा और टेक्सटाइल उत्पाद निर्यात करता है। यह सेक्टर सीधे तौर पर इस टैरिफ से प्रभावित होगा।

हीरा और आभूषण: 10 अरब डॉलर के इस सेक्टर पर भी टैरिफ का असर दिख सकता है।

मशीनरी और उपकरण: मशीनरी और उपकरणों के निर्यात पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

कृषि और प्रोसेस्ड फूड: कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात भी प्रभावित होने की संभावना है।

अन्य उद्योग: धातु, कार्बन रसायन और हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी इस टैरिफ से अछूते नहीं रहेंगे।

निर्यात में भारी गिरावट की आशंका

क्रिसिल रेटिंग्स ने इस संबंध में एक गंभीर चेतावनी जारी की है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक तिरुपुर, नोएडा, सूरत और विशाखापट्टनम जैसे भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों से अमेरिका को भेजे जाने वाले कुछ सामानों की निर्यात मात्रा में 70% तक की कमी आ सकती है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है।

पीएम मोदी का रुख-

अमेरिका ने यह टैरिफ भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया है। इस पर पीएम मोदी ने सोमवार (25 अगस्त) को साफ कर दिया था कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे।" यह बयान भारत के कड़े रुख को दर्शाता है कि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा।