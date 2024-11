केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्पेशल स्क्रीन पर देखी 'TheSabarmatiReport', बोले- आखिर सच्चाई सामने आ गई

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखी। पुरी ने विक्रांत मैसी अभिनीत 'द साबरमती रिपोर्ट' की प्रशंसा की और कहा कि "यह एक सशक्त फिल्म है।" केंद्रीय मंत्री पुरी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि लोगों को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन एकता कपूर द्वारा इस पर फिल्म बनाने का फैसला करने के बाद, आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। यह एक सशक्त फिल्म है।" जब उनसे चार राज्यों में फिल्म को कर-मुक्त किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा, "इसे अन्य राज्यों में भी कर-मुक्त किया जाएगा। जो लोग फिल्म के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे थे, वे इससे घबरा जाएंगे।"



केंद्रीय मंत्री ने 'द साबरमती रिपोर्ट' के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए एक्स का सहारा भी लिया। "ऐसा कहा जाता है कि झूठ आधी दुनिया में फैल जाता है, जबकि सच अभी भी अपने जूते के फीते बांध रहा होता है। 2002 के दुर्भाग्यपूर्ण और क्रूर गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सच्चाई जानने के लिए धीरज सरना द्वारा निर्देशित मनोरंजक, गहन, विचारोत्तेजक और कुशलता से तैयार की गई #TheSabarmatiReport की विशेष स्क्रीनिंग में अपने सहयोगी श्री@TheSureshGopiJi फिल्म निर्माता @EktaaRKapoorJi और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित सदस्यों जैसे राजनीतिक नेताओं, विचारकों, मीडियाकर्मियों, शिक्षाविदों, छात्रों, स्ट्रीट वेंडरों, पूर्व राजनयिकों, न्यायविदों और ऊर्जा पेशेवरों के साथ शामिल हुआ हूँ," हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर लिखा।

No matter how much discomfort it may cause to those who peddle fake narratives around incidents that changed the course of time, truth should, and must be told.

Compelling, evocative and immensely powerful, The Sabarmati Report is a tour de force that will be remembered for its… pic.twitter.com/VCMExwWUUA — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 20, 2024