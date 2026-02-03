Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | UP Police Constable Exam Date 2026 घोषित, 8–10 जून को होगी लिखित परीक्षा

UP Police Constable Exam Date 2026 घोषित, 8–10 जून को होगी लिखित परीक्षा

Edited By Updated: 03 Feb, 2026 06:53 PM

up police constable exam date 2026

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बोर्ड ने 32,679 कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। यह परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। तीनों दिन परीक्षा दो शिफ्ट में कराई जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके।

UP Police Constable Written Exam Schedule 2026

  • परीक्षा तिथि: 8, 9 और 10 जून 2026
  • दिन: सोमवार से बुधवार
  • शिफ्ट: प्रतिदिन 2 शिफ्ट
  • आयोजन संस्था: UPPRPB

आवेदन प्रक्रिया दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच पूरी हो चुकी है और अब उम्मीदवारों का फोकस लिखित परीक्षा पर है।

 किन पदों के लिए हो रही है भर्ती?

यह भर्ती कई श्रेणियों के लिए की जा रही है, जिनमें शामिल हैं—

  • आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष / महिला)
  • पीएसी / सशस्त्र पुलिस
  • विशेष सुरक्षा बल
  • महिला बटालियन
  • घुड़सवार पुलिस
  • जेल वार्डर (पुरुष / महिला)

लिखित परीक्षा का पैटर्न (Exam Pattern)

लिखित परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप होगी।

और ये भी पढ़े

  • कुल अंक: 300
  • प्रश्नों की संख्या: 150
  • प्रत्येक प्रश्न: 2 अंक
  • समय अवधि: 2 घंटे (120 मिनट)
  • नेगेटिव मार्किंग:  नहीं 

सिलेबस के मुख्य विषय

लिखित परीक्षा में निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे—

  • सामान्य ज्ञान (General Knowledge)
  • सामान्य हिंदी (General Hindi)
  • संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता
  • मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता

कैटेगरी वाइज न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण में जाएंगे—

  • जनरल: 30% (90 अंक)
  • EWS / OBC: 25% (75 अंक)
  • SC / ST: 20% (60 अंक)


पूरी भर्ती प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होगी—

  • लिखित परीक्षा
  • दस्तावेज सत्यापन
  • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)
  • फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)
  • मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट

 लिखित और फिजिकल टेस्ट के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी, उसके बाद मेडिकल क्लियर करने वालों को नियुक्ति दी जाएगी।

जरूरी सूचना उम्मीदवारों के लिए

एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे, ऑफिशियल नोटिस और अपडेट के लिए uppbpb.gov.in पर नजर रखें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!