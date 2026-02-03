ट्रंप का टैरिफ दबाव फेल: “India First” पर टिके रहे PM मोदी, नहीं किया आत्मसम्मान से समझौताः MoS MEA

पूर्व MoS MEA एमजे अकबर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को भारत-ईयू डील का “पहला फल” कहा। उन्होंने बताया कि अमेरिका पर टैरिफ दबाव का असर नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने यूरोपीय बाजार के साथ अपनी स्थिति मजबूत की। अकबर ने प्रधानमंत्री मोदी की “आत्मसम्मान”...

International Desk:पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि हाल ही में घोषित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 27 जनवरी को घोषित भारत-ईयू व्यापार समझौते का “पहला फल” है। उन्होंने इसे “मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स” बताया। अकबर ने कहा कि अमेरिका ने यह संदेश समझ लिया कि भारत ने यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते के माध्यम से अमेरिकी बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा 2025 में भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश विफल रही क्योंकि भारत के रत्न, समुद्री उत्पाद और वस्त्र अब यूरोपीय बाजार में आसानी से निर्यात किए जा सकते हैं।

उन्होंने इसे “मोदी सिद्धांत” की एक महत्वपूर्ण जीत बताया। अकबर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी “सहयोगात्मक राष्ट्रवाद” में विश्वास करते हैं, जिसमें “India First” के साथ-साथ सहयोग भी शामिल है। उनका मानना है कि यदि दुनिया भारत के साथ सहयोग को लाभदायक समझे, तो संबंध हमेशा मजबूत बने रहेंगे। अकबर ने कहा कि अमेरिका ने भारत की आत्मसम्मान और सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता की ताकत देख ली है। उन्होंने दिल्ली के कुछ आलोचकों पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी कीमत पर भारत की स्वायत्तता, आत्म-सम्मान और सम्मान से समझौता नहीं किया।

अकबर ने यह भी कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के संबंधों का भविष्य “स्थिर” और “समान स्तर” पर होगा और यह साझेदारी की वास्तविक क्षमता को आगे बढ़ाएगा। यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोमवार को भारत के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के बाद आई है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि सहित कई क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से अधिक खरीद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को “शून्य” करने की ओर बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि “Made in India” उत्पादों पर 18% टैरिफ लागू होगा। उन्होंने कहा कि दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से दोनों देशों के लोगों को लाभ मिलेगा और यह साझेदारी नए स्तर पर जाएगी। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत-ईयू समझौते के बाद आया है, जिसे 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की मौजूदगी में औपचारिक रूप दिया गया था। दोनों पक्षों ने 2030 तक की व्यापक रणनीतिक एजेंडा पर भी सहमति व्यक्त की है।