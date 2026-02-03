Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | बाबा गुरिंदर ढिल्लों और डेरा ब्यास संगत से माफी मांगे CM Mann: सुखपाल सिंह खैहरा

बाबा गुरिंदर ढिल्लों और डेरा ब्यास संगत से माफी मांगे CM Mann: सुखपाल सिंह खैहरा

Edited By Updated: 03 Feb, 2026 05:16 PM

cm mann should apologize to baba gurinder dhillon

कांग्रेस के सीनियर नेता और भुलत्थ के MLA सुखपाल सिंह खैरा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की कड़ी निंदा की है।

पंजाब डेस्क: कांग्रेस के सीनियर नेता और भुलत्थ के MLA सुखपाल सिंह खैरा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की कड़ी निंदा की है। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि मान ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी को निशाना बनाने और अपमानित करने के लिए अपमानजनक और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए कि बाबा जी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की थी।

खैहरा ने कहा कि यह "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय" है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक सामाजिक मुलाकात की वजह से एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता को राजनीतिक कीचड़ में घसीटा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक और धार्मिक नेता अक्सर जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, और ऐसी मुलाकातों का राजनीतिकरण करना मुख्यमंत्री के पद की गरिमा पर बुरा असर डालता है। मजीठिया के खिलाफ केस का जिक्र करते हुए, खैरा ने बताया कि पंजाब सरकार और उसके विजिलेंस ब्यूरो अब तक गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए पब्लिक डोमेन में ठोस और पक्के सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी है, जिससे, उन्होंने कहा, जिस तरह से इस केस को राजनीतिक तौर पर पेश किया गया, उस पर गंभीर सवाल उठते हैं।

खैरा ने कहा कि बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कथित झूठे केस के बारे में बाबा गुरिंदर सिंह जी द्वारा व्यक्त किए गए विचार अब पूरे पंजाब में गूंज रहे हैं, और लोगों में यह धारणा बढ़ रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मनगढ़ंत और राजनीतिक मकसद वाले मामलों में फंसाने के लिए राज्य की पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी भावनाएं मौजूदा सरकार के तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज के प्रति लोगों में बढ़ते गहरे अविश्वास को दिखाती हैं।

खैहरा ने कहा, “बाबा गुरिंदर सिंह जी को निशाना बनाना और सस्ती टिप्पणियों के जरिए उनकी ईमानदारी या इरादों पर सवाल उठाना लाखों फॉलोअर्स की भावनाओं पर हमला है जो उनका बहुत सम्मान करते हैं। राजनीतिक मतभेद आध्यात्मिक हस्तियों के प्रति अनादर को सही नहीं ठहरा सकते।” जवाबदेही की मांग करते हुए, खैहरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया।

और ये भी पढ़े

खैहरा ने कहा, “मैं मांग करता हूं कि भगवंत मान अपने गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए बाबा गुरिंदर सिंह जी और राधा स्वामी संगत से तुरंत सार्वजनिक माफी मांगें।” पंजाब को कानून, व्यवस्था और विकास पर केंद्रित जिम्मेदार शासन की जरूरत है, न कि व्यक्तिगत हमलों और राजनीतिक ड्रामे की। पंजाब सरकार और उसका विजिलेंस ब्यूरो अब तक मजीठिया के खिलाफ गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए पब्लिक डोमेन में ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बेल दे दी है, जिससे इस मामले को राजनीतिक रूप से पेश करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठते हैं। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कथित झूठे केस के बारे में बाबा गुरिंदर सिंह जी द्वारा बताए गए विचार अब पूरे पंजाब में गूंज रहे हैं, जिससे लोगों में यह धारणा बन रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित मामलों में फंसाने के लिए राज्य पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी भावनाएं मौजूदा सरकार के तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज पर लोगों के गहरे अविश्वास को दिखाती हैं।

सुखपाल सिंह खैरा ने कहा, “बाबा गुरिंदर सिंह जी को टारगेट करना और इस तरह की बातों के जरिए उनकी ईमानदारी या इरादों पर सवाल उठाना उन लाखों फॉलोअर्स की भावनाओं पर हमला है जो उनका बहुत सम्मान करते हैं। राजनीतिक मतभेद आध्यात्मिक हस्तियों के अपमान को सही नहीं ठहरा सकते।” जवाबदेही की मांग करते हुए, खैरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वे पार्टी की राजनीति से ऊपर उठें और अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने मांग की कि भगवंत मान अपनी गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए तुरंत बाबा गुरिंदर सिंह जी और राधा स्वामी संगत से सबके सामने माफी मांगें। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब को पर्सनल हमलों और पॉलिटिकल ड्रामे के बजाय कानून-व्यवस्था और विकास पर ध्यान देने वाली जिम्मेदार सरकार की जरूरत है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!