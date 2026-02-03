बाबा गुरिंदर ढिल्लों और डेरा ब्यास संगत से माफी मांगे CM Mann: सुखपाल सिंह खैहरा

कांग्रेस के सीनियर नेता और भुलत्थ के MLA सुखपाल सिंह खैरा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की कड़ी निंदा की है।

पंजाब डेस्क: कांग्रेस के सीनियर नेता और भुलत्थ के MLA सुखपाल सिंह खैरा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की कड़ी निंदा की है। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि मान ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी को निशाना बनाने और अपमानित करने के लिए अपमानजनक और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए कि बाबा जी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की थी।

खैहरा ने कहा कि यह "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय" है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक सामाजिक मुलाकात की वजह से एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता को राजनीतिक कीचड़ में घसीटा। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक और धार्मिक नेता अक्सर जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, और ऐसी मुलाकातों का राजनीतिकरण करना मुख्यमंत्री के पद की गरिमा पर बुरा असर डालता है। मजीठिया के खिलाफ केस का जिक्र करते हुए, खैरा ने बताया कि पंजाब सरकार और उसके विजिलेंस ब्यूरो अब तक गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए पब्लिक डोमेन में ठोस और पक्के सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी है, जिससे, उन्होंने कहा, जिस तरह से इस केस को राजनीतिक तौर पर पेश किया गया, उस पर गंभीर सवाल उठते हैं।

खैरा ने कहा कि बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कथित झूठे केस के बारे में बाबा गुरिंदर सिंह जी द्वारा व्यक्त किए गए विचार अब पूरे पंजाब में गूंज रहे हैं, और लोगों में यह धारणा बढ़ रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मनगढ़ंत और राजनीतिक मकसद वाले मामलों में फंसाने के लिए राज्य की पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी भावनाएं मौजूदा सरकार के तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज के प्रति लोगों में बढ़ते गहरे अविश्वास को दिखाती हैं।

