  • ट्रंप को अब निक्की हेली की चेतावनीः भारत से रिश्ते बिगड़ना खतरे से खाली नहीं, चीन जैसा मत समझो

21 Aug, 2025

New York: अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता और भारतीय-अमेरिकी मूल की निक्की हेली  ने कहा है कि अमेरिका को भारत को एक “मूल्यवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार” के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के साथ संबंधों में गिरावट को रोकना अमेरिका की सबसे अहम प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। हेली ने यह टिप्पणी बुधवार को न्यूजवीक पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख में की।

 

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगाने के फैसले से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। हेली ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति का लक्ष्य  चीन को रोकना और  ताकत के बल पर शांति स्थापित करना है। ऐसे में, अमेरिका-भारत संबंधों को फिर से पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। “भारत के साथ व्यवहार ऐसे होना चाहिए जैसे वह एक मूल्यवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार है  न कि चीन जैसा प्रतिद्वंद्वी।”

 

हेली ने स्वीकार किया कि भारत अब तक रूस से तेल खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से बचता रहा है और मॉस्को का सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क बढ़ा दिया है, जिसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने पर  25% अतिरिक्त टैक्स  भी शामिल है। निक्की हेली का कहना है कि अमेरिका की  “सबसे जरूरी प्राथमिकता” नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बिगड़ने से बचाना होना चाहिए। “एशिया में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने वाला एकमात्र देश भारत है। ऐसे में भारत से रिश्तों का खराब होना अमेरिका के लिए एक रणनीतिक आपदा  होगी।”

