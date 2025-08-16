Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • भारत पर 50% टैरिफ लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी... अमेरिकी अर्थशास्त्री ने ट्रंप को सुनाई खरी खोटी

भारत पर 50% टैरिफ लगाना बहुत बड़ी बेवकूफी... अमेरिकी अर्थशास्त्री ने ट्रंप को सुनाई खरी खोटी

Edited By Parveen Kumar,Updated: 16 Aug, 2025 09:49 PM

us tariffs on india are a stupid move

अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को बेवकूफी भरा और बिना उद्देश्य वाला फैसला करार दिया है। उन्होंने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह न सिर्फ भारत-अमेरिका संबंधों...

नेशनल डेस्क: अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को बेवकूफी भरा और बिना उद्देश्य वाला फैसला करार दिया है। उन्होंने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह न सिर्फ भारत-अमेरिका संबंधों के लिए, बल्कि खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है।

टैरिफ का कोई मतलब नहीं...

एएनआई से बातचीत में जेफ्री सैक्स ने कहा, “यह टैरिफ का कोई मतलब नहीं है। यह कदम न तो सच्चाई पर आधारित है, न ही कोई ठोस उद्देश्य है। यह एक फेल होती नीति है और भारत पर अतिरिक्त टैक्स लगाना हर तरह से एक मूर्खतापूर्ण फैसला है।”

ट्रंप को बताया "भ्रमित", BRICS देशों से चिढ़

सैक्स ने ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है और अब वह सोचता है कि वह दुनिया भर में अपना हुक्म चला सकता है।
उन्होंने कहा कि ट्रंप को BRICS देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) से चिढ़ है, क्योंकि ये देश अमेरिका के दबाव में नहीं आते और वाशिंगटन के वर्चस्व को चुनौती देते हैं।

भारत को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए

जेफ्री सैक्स ने भारत को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को कभी भी अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। “भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह चीन की जगह लेकर ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल हो सकता है। अमेरिका से जुड़ने से भारत को कोई सुरक्षा लाभ नहीं मिलेगा।” उन्होंने चीन, रूस और ब्राज़ील को भारत के वास्तविक और दीर्घकालिक साझेदार बताया।

और ये भी पढ़े

टैरिफ की वजह: रूस से तेल-गैस खरीद?

जेफ्री सैक्स का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से तेल और गैस की खरीद जारी रखे हुए है। अमेरिका को यह रुख पसंद नहीं आ रहा।

अमेरिका को भारत की कोई परवाह नहीं

सैक्स ने आगे कहा, “अमेरिकी राजनेताओं को भारत की कोई परवाह नहीं है। भारत को यह समझना चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड (QUAD) का हिस्सा बनने से उसे कोई दीर्घकालिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। भारत एक स्वतंत्र वैश्विक ताकत है और उसे अपनी नीति स्वतंत्र रूप से तय करनी चाहिए।”

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!