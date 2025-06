उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के राज्यपाल से मुलाकात की

नेशनल डेस्कः भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नैनीताल स्थित राजभवन के सुंदर एवं प्राकृतिक वातावरण में उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ चाय का आनंद लिया तथा कई मुद्दों पर चर्चा की।

Had the pleasure of enjoying tea with the Hon'ble Governor of Uttarakhand, Lt. Gen. Gurmit Singh (Retd.) Ji amidst the pristine environment of Raj Bhavan Nainital today. @LtGenGurmit pic.twitter.com/BS6DuUykHm — Vice-President of India (@VPIndia) June 25, 2025