स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों की घिनौनी करतूत! विद्या के मंदिर में शिक्षा की जगह चले लात-घूंसे, वीडियो हुआ वायरल

बेंगलुरुः बेंगलुरु के एक स्कूल के बाहर यूनिफॉर्म में लड़कियों की हाथापाई का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में छात्राएं एक-दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं। वीडियो बेंगलुरु स्थित बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल के सामने का बताया जा रहा है।



School girls in Bengaluru seen here in uniform punching and dragging each other by the hair 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Kl4mOnbbO6