70 हज़ार सैलरी लेने वाले अंग्रेजी टीचर को 'Eleven' की स्पेलिंग नहीं आती! लोग बोले- ‘सर जी हद…’ Video Viral

नेशनल डेस्क: शिक्षक जिन्हें हम ज्ञान का सागर मानते हैं, वही जब सवालों के घेरे में आ जाएं तो शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठना लाज़मी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एक सरकारी स्कूल का ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में पिछले 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक शिक्षक खुद अंग्रेजी के बेहद सरल शब्दों की स्पेलिंग भी नहीं लिख पाए।

If you want to ruin a country, destroy its education system!



This teacher who must be earning ₹70–80K/month, doesn’t even know how to spell 'Eleven'.



This is the price we’re paying for killing merit in the name of Reservation & social justice.



The downfall is already here! pic.twitter.com/whhM1F4ZK6 — Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) July 27, 2025