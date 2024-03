पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा महिलाओं पर अत्याचार, खेत में मिला एक और महिला का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में अभी महिलाओं के साथ बर्बरता का मामला अभी सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल से महिला के साथ बर्बरता और रेप का एक और मामला सामने आया है। महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि संदेशखालि में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर ममता सरकार घिरी हुई है।



भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रीरूपा मित्रा चौधरी निर्भय दीदी ने दावा किया है कि कुंभिरा पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले बैष्णबनगर के सबदलपुर गांव में बंगाल की एक और बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे तबाह किया गया और बेरहमी से मार दिया गया। दो छोटे बच्चों की मां, लोग मकई के खेत में बलात्कार और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज दोपहर उसका क्षत-विक्षत शव मिला। हैरान ग्रामीण डर से सहमे हुए हैं। इलाके में भारी पुलिस तैनाती पाई गई।

Sad to express my deepest pain as another daughter of Bengal is violated, ravaged and brutally killed at a remote border village at Baishnabnagar's Sabdalpur village under Kumbhira Police outpost. Mother of two small kids, people alleging rape and murder at a corn field. Her… pic.twitter.com/iRed4dSdti — Sreerupa Mitra Chaudhury Nirbhoy Didi, Legislator (@sreerupa_mitra) February 23, 2024