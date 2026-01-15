आ गया नया Digital Condom! जो निजी पलों को रिकॉर्डिंग और लीक से बचाएगा, जानें ये कैसे करता है काम?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 15 Jan, 2026 12:00 PM

तकनीक की दुनिया में 'कंडोम' शब्द अब केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में प्राइवेसी (निजता) का खतरा सबसे बड़ा हो गया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब Digital Condom का कॉन्सेप्ट सामने आया है। यह कोई रबर का...

Digital Condom: तकनीक की दुनिया में 'कंडोम' शब्द अब केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के दौर में प्राइवेसी (निजता) का खतरा सबसे बड़ा हो गया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब Digital Condom का कॉन्सेप्ट सामने आया है। यह कोई रबर का उत्पाद नहीं बल्कि एक स्मार्ट मोबाइल ऐप है जो कपल्स के निजी पलों को चोरी-छिपे रिकॉर्ड होने या लीक होने से बचाता है।

आखिर क्या है Digital Condom?

जर्मनी के मशहूर सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड 'बिली बॉय' (Billy Boy) ने 'Camdom' नाम का एक क्रांतिकारी ऐप लॉन्च किया है। इसे 'डिजिटल कंडोम' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डिजिटल दुनिया में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अक्सर देखा गया है कि बिना सहमति के निजी पलों की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है जो बाद में ब्लैकमेलिंग या वीडियो लीक का कारण बनती है। यह ऐप इसी तरह के साइबर अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है।

कैसे काम करता है यह ऐप? (स्टेप-बाय-स्टेप)

यह ऐप ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है:

यह भी पढ़ें: 40 से 60 साल वालों को बड़ी राहत! अब नहीं पड़ेगी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा

डाउनलोड और इंस्टॉलेशन: सबसे पहले दोनों पार्टनर्स को अपने-अपने स्मार्टफोन में Camdom ऐप इंस्टॉल करना होगा। डिवाइस पेयरिंग: जब दोनों फोन पास होते हैं तो उन्हें ब्लूटूथ के जरिए पेयर (लिंक) करना होता है। वर्चुअल लॉक: ऐप में 'स्वाइप डाउन' का विकल्प मिलता है। जैसे ही दोनों पार्टनर्स स्वाइप करते हैं उनके फोन के कैमरे और माइक्रोफोन एक डिजिटल सुरक्षा घेरे में आ जाते हैं। अलर्ट सिस्टम: यदि पेयरिंग के दौरान कोई भी पार्टनर चुपके से ऐप से बाहर निकलने (एग्जिट) की कोशिश करता है या रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहता है तो फोन में एक तेज अलार्म (Sound Alarm) बजने लगता है। यह दूसरे पार्टनर को तुरंत सचेत कर देता है।

प्राइवेसी के लिए क्यों है जरूरी?

आजकल रिवेंज पोर्न और डिजिटल प्रताड़ना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल कंडोम इन स्थितियों में भरोसे (Trust) की एक नई परत जोड़ता है: