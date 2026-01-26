भारत-EU के बीच होने जा रही दुनिया की सबसे बड़ी डील, कल होगा ऐलान

Edited By Parveen Kumar,Updated: 26 Jan, 2026 10:39 PM
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत आखिरकार पूरी हो गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय दृष्टिकोण से यह समझौता संतुलित, दूरदर्शी और भविष्य की जरूरतों...
नेशनल डेस्क : भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत आखिरकार पूरी हो गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय दृष्टिकोण से यह समझौता संतुलित, दूरदर्शी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण को नई रफ्तार मिलेगी।
राजेश अग्रवाल के अनुसार, एफटीए को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस समय समझौते के मसौदे की कानूनी जांच की प्रक्रिया चल रही है। सरकार की कोशिश है कि सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर इस साल के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं। उम्मीद जताई जा रही है कि यह समझौता अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकता है।
मंगलवार को होने वाली भारत-यूरोपीय यूनियन शिखर वार्ता में इस महत्वाकांक्षी एफटीए के समापन के साथ-साथ रणनीतिक रक्षा समझौते और प्रवासियों की सुगम आवाजाही जैसे अहम मुद्दों पर भी सहमति बनने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे।
यह शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है, जब व्यापार और सुरक्षा को लेकर वाशिंगटन की नीतियों से वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल में अस्थिरता देखी जा रही है। ऐसे में भारत-EU साझेदारी को एक व्यापक और स्थिर दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है।
इससे पहले सोमवार को एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वॉन डेर लेयेन ने कहा कि एक मजबूत और सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन की सैन्य टुकड़ी की भागीदारी को दोनों पक्षों के बीच गहराते सुरक्षा सहयोग का प्रतीक बताया।
यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविच ने भी संकेत दिए कि भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते को मंगलवार को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर भारत का अतिथि बनना उनके लिए सम्मान की बात है और इससे दोनों पक्षों की साझेदारी और मजबूत होगी।
उर्सुला वॉन डेर लेयेन पहले ही इस समझौते को ‘ऐतिहासिक’ करार दे चुकी हैं। उनके मुताबिक, यह एफटीए करीब दो अरब लोगों का संयुक्त बाजार तैयार करेगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एचौथाई हिस्सा होगा। ऐसे में भारत-EU समझौता न सिर्फ आर्थिक, बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।