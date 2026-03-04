Main Menu

जंग के बीच ऐतिहासिक विदाई: ईरान के इस पवित्र शहर में सुपुर्द-ए-खाक होंगे खामेनेई, आज रात शुरू होगा अंतिम संस्कार

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 02:32 PM

iran is set to begin farewell ceremony starting tonight for ali khamenei

ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei को यूएस-इजरायल युद्ध में मारे जाने के बाद मशहद में दफनाया जाएगा। तेहरान में तीन दिन का विदाई समारोह होगा। अंतिम संस्कार आज रात 10 बजे (ईरानी समय) शुरू होगा। क्षेत्र में जंग और हमले लगातार जारी हैं।

International Desk: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है। देश के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei के निधन के बाद अब उन्हें उत्तर-पूर्वी पवित्र शहर  में सुपुर्द-ए-खाक किए जाने की तैयारी है। तेहरान में तीन दिन का सार्वजनिक शोक और विदाई समारोह होगा, जबकि पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव और हमले अभी भी जारी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता Ali Khamenei को उत्तर-पूर्वी शहर Mashhad में दफनाया जाएगा।

 

 कब होगा अंतिम संस्कार?

  • ईरानी समयानुसार आज रात 10 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी।
  • तेहरान में स्थित Imam Khomeini Mosque में तीन दिन का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा।
  • सुपुर्द-ए-खाक की अंतिम तिथि और समय का आधिकारिक ऐलान अलग से किया जाएगा।

 

युद्ध के बीच विदाई

86 वर्षीय खामेनेई 36 वर्षों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। उनकी मौत की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने सोशल मीडिया पर की थी, जिसके बाद ईरानी शासन ने भी इसकी पुष्टि की। 

  • 1000 से अधिक लोगों की मौत का अनुमान
  • ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी
  • अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई

 

 मशहद क्यों है खास?

  • मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और प्रमुख धार्मिक केंद्र है।
  • यहां स्थित है पवित्र Imam Reza Shrine, जो शिया मुस्लिमों का बड़ा तीर्थस्थल है।
  • हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।
  • बताया जा रहा है कि खामेनेई का जन्म भी मशहद में हुआ था।
  • इसलिए इसी शहर में दफनाने का निर्णय लिया गया। 
  • ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अहम शहर
  • इमाम रज़ा की दरगाह के कारण वैश्विक पहचान

मिडिल ईस्ट में जारी इस संघर्ष के बीच खामेनेई की विदाई ईरान की राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन पर गहरा असर डाल सकती है। स्थिति पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं।
 

