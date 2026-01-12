iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का नया अपडेट, अब होगी चैटिंग पहले से तेज और आसान

WhatsApp अपने iPhone यूजर्स के लिए चैटिंग के तरीके में एक अहम बदलाव लाने जा रहा है। अब यूजर्स को मैसेज टाइप करते समय स्टिकर ढूंढने के लिए अलग से पैनल खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी एक ऐसे स्मार्ट फीचर पर काम कर रही है, जो मैसेज टाइप करते ही...

नेशनल डेस्कः WhatsApp अपने iPhone यूजर्स के लिए चैटिंग के तरीके में एक अहम बदलाव लाने जा रहा है। अब यूजर्स को मैसेज टाइप करते समय स्टिकर ढूंढने के लिए अलग से पैनल खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी एक ऐसे स्मार्ट फीचर पर काम कर रही है, जो मैसेज टाइप करते ही इमोजी से संबंधित स्टिकर अपने आप सुझाव के तौर पर पेश करेगा। यह फीचर फिलहाल iOS बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही सभी iPhone यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है।

WhatsApp Beta for iOS वर्जन

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, नया फीचर WhatsApp Beta for iOS वर्जन 26.1.10.72 में देखा गया है। रिपोर्ट में साझा किए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि कुछ बीटा यूजर्स को चैट बार में ही स्टिकर सुझाव मिलने लगे हैं। इससे यह साफ हो गया है कि iPhone यूजर्स के लिए यह फीचर लगभग तैयार हो चुका है।

चैटिंग तेज और आसान

इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही यूजर कोई इमोजी टाइप करता है, WhatsApp उससे जुड़े स्टिकर अपने आप सजेस्ट कर देता है। स्टिकर मैसेज लिखते समय ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं और यूजर सिर्फ एक टैप में स्टिकर भेज सकता है, बिना स्टिकर पैनल खोले। इससे चैटिंग तेज और आसान हो जाएगी।



स्मार्ट सिस्टम से मिलेंगे सही स्टिकर

यह सिस्टम इमोजी एसोसिएशन पर काम करता है। यानी जिन स्टिकर में किसी खास इमोजी को जोड़ा गया है, वही सुझाव में दिखेंगे। इससे गलत या बेकार स्टिकर सामने नहीं आते और सुझाव ज्यादा सटीक रहते हैं। iOS पर मौजूद कई थर्ड पार्टी स्टिकर ऐप्स पहले से ही एक स्टिकर में कई इमोजी जोड़ने की सुविधा देते हैं, जिससे सही समय पर सही स्टिकर दिखाई देने की संभावना बढ़ जाती है।

यूजर्स के लिए फायदेमंद

यह फीचर उन यूजर्स के लिए भी लाभकारी है, जिन्होंने कई स्टिकर पैक डाउनलोड किए हैं। आमतौर पर इतने ज्यादा स्टिकर में से सही स्टिकर ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन ऑटो सजेशन सिस्टम स्टिकर को फिल्टर करके केवल उपयुक्त विकल्प ही दिखाता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि iOS पर WhatsApp के बिल्ट-इन स्टिकर एडिटर से बनाए गए स्टिकर फिलहाल इस फीचर को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे स्टिकर में इमोजी एसोसिएशन नहीं होता, इसलिए ये टाइप करते समय सुझाव में नहीं दिखाई देंगे।

जल्द सभी यूजर्स के लिए अपडेट

फिलहाल यह फीचर टेस्टफ्लाइट के जरिए सीमित iOS बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। हालांकि, धीरे-धीरे इसे रोलआउट किया जा रहा है, जिससे यह साफ है कि WhatsApp जल्द ही इसका स्थिर वर्जन सभी iPhone यूजर्स के लिए जारी कर सकता है। इसके बाद चैटिंग पहले से कहीं अधिक मजेदार और आसान हो जाएगी।

