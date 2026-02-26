Jalandhar में Firing, मोटरसाइकिल छीन कर लुटेरे फरार

घटना के दौरान गोली चलने की भी जानकारी सामने आई है, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया।

नकोदर (पाली): शहर में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए, आज शाम नकोदर बस स्टैंड में दो अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर एक युवक से मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। इस वारदात से बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए।

पीड़ित युवक युशांत गोयल, निवासी सब्जी मंडी नकोदर, ने बताया कि वह शाम करीब 7 बजे अपने दोस्त प्रिंस के साथ मोटरसाइकिल (PB-24C-8701 स्प्लेंडर) पर बस स्टैंड सामान लेने आए थे। तभी दो अज्ञात युवक आए और पिस्टल की नोक पर उनकी मोटरसाइकिल छीनने लगे। जब उन्होंने विरोध किया, तो बदमाशों में से एक ने जमीन पर गोली चला दी। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। गोलियां चलने से बस स्टैंड पर अफरा-तफरी मच गई। सबसे बड़ी चिंता यह रही कि उस समय बस स्टैंड में कई यात्री मौजूद थे।

सूचना मिलते ही डी.एस.पी. नकोदर ओंकार सिंह बराड़, सिटी थाना मुखी हरमिंदर सिंह और सदर थाना मुखी दिलबाग सिंह समेत पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। डी.एस.पी. ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया जाएगा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे अपराधियों की पहचान की जाएगी। यह घटना शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और आम लोगों में भय का माहौल बना रही है।

