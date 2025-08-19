जानिए कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी? क्या है उनका प्रारंभिक करियर

इंडिया गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। बी. सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सी. पी....

नेशनल डेस्कः इंडिया गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। बी. सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन से होगा।

कौन हैं सुदर्शन रेड्डी?

बी. सुदर्शन रेड्डी एक वरिष्ठ भारतीय न्यायविद हैं, जिनका पूरा नाम बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी है। उनका जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में हुआ था। उन्होंने 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। बाद में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सरकारी वकील, केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील, और उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार भी रहे।

ऐसा है शुरुआती करियर

रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में वकालत शुरू की। 1988 से 1990 तक वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सरकारी वकील रहे और इसके बाद केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ ही वे उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील भी रहे।

न्यायिक करियर

- 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए।

- 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने।

- 12 जनवरी 2007 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए।

- 8 जुलाई 2011 को सेवानिवृत्त हुए।

न्यायमूर्ति रेड्डी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक मामलों की सुनवाई की। उनकी न्यायिक शैली में स्पष्टता, संवेदनशीलता और विधिक गहराई देखने को मिली। वे न्यायपालिका में संविधान की आत्मा को जीवंत रखने वाले न्यायाधीशों में गिने जाते हैं।



सेवानिवृत्ति के बाद, मार्च 2013 में उन्होंने गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन अक्टूबर 2013 में निजी कारणों से इस पद से इस्तीफा दे दिया। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बी. सुदर्शन रेड्डी के चयन को इसलिए अहम बताया क्योंकि उनका मानना है कि उपराष्ट्रपति का कार्य केवल राज्यसभा की अध्यक्षता करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की साख और कार्यप्रणाली को सही दिशा देना भी है। गठबंधन का विश्वास है कि रेड्डी अपने कार्यकाल में निष्पक्षता और न्याय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।