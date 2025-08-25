क्यों बढ़ाए गए दिल्ली मेट्रो के किराए? DMRC ने बताई बड़ी वजह

Edited By Mehak,Updated: 25 Aug, 2025 03:40 PM

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ने सोमवार (25 अगस्त 2025) से किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बदलाव यात्रा की दूरी के हिसाब से लागू किया गया है। DMRC का कहना है कि पिछले 8 सालों से किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आर्थिक बोझ...

नेशनल डेस्क : Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) ने सोमवार (25 अगस्त 2025) से किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बदलाव यात्रा की दूरी के हिसाब से लागू किया गया है। DMRC का कहना है कि पिछले 8 सालों से किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आर्थिक बोझ बढ़ गया था और किराया बढ़ाना मजबूरी बन गया।

क्यों बढ़ाए गए किराए?

DMRC ने किराया बढ़ाने के पीछे कई वजहें बताईं:

कोविड-19 का असर – कोरोना काल में यात्रियों की संख्या बहुत घट गई थी, जिससे आय पर गहरा असर पड़ा। कर्ज़ चुकाना – मेट्रो को जापान की एजेंसी JICA से लिया गया कर्ज़ लौटाना है, जिसकी किश्तें अभी जारी हैं। पुरानी ट्रेनों की मरम्मत – 15–20 साल पुरानी हो चुकी ट्रेनों की समय-समय पर मरम्मत करनी पड़ती है। नेटवर्क का रखरखाव – ट्रैक, स्टेशन और मशीनों की देखभाल पर हर साल भारी खर्च होता है। कर्मचारियों का वेतन – हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह भी संचालन लागत में शामिल है।

नया किराया (25 अगस्त से लागू)

शून्य से 2 किमी तक → ₹11 (पहले ₹10)

2 से 5 किमी तक → ₹21 (पहले ₹20)

5 से 12 किमी तक → ₹32 (पहले ₹30)

12 से 21 किमी तक → ₹43 (पहले ₹40)

21 से 32 किमी तक → ₹54 (पहले ₹50)

32 किमी से अधिक → ₹64 (पहले ₹60)

एयरपोर्ट लाइन पर भी असर

DMRC ने बताया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी 5 रुपये तक का अतिरिक्त किराया बढ़ाया गया है।

DMRC का क्या कहना है?

DMRC ने साफ किया कि यह बढ़ोतरी न्यूनतम रखी गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुलभ और किफायती सार्वजनिक परिवहन देना है, साथ ही परिचालन और रखरखाव की लागत को संतुलित करना है।







