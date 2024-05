इतनी बेरहम नहीं हो सकती मां, दूध की जगह पिला रही थी 'माउंटेन ड्यू', बच्ची की मौत

नेशनल डेस्क: अमेरिका में एक महिला को हत्या के आरोप में शुक्रवार को कम से कम 9 साल जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उसने अपनी बेटी को दुध की जगह माउंटेन ड्यू पिलाती रही जिसके कई बच्ची को कई बिमारियां लग गई और उसकी मौत हो गई।

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, उनकी 4 वर्षीय बेटी कर्मिटी होएब की जनवरी 2022 में मधुमेह और गंभीर दंत क्षय से संबंधित जटिलताओं से मृत्यु हो गई। अभियोजकों ने कहा कि तमारा बैंक्स की बेटी की मौत कुपोषण और उचित चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण हुई। वह अक्सर बच्ची को बेबी फार्मूला की बोतलें नियॉन-ग्रीन शुगरी सोडा के साथ मिलाकर देती थी। अदालत ने बताया गया कि लड़की की मृत्यु के समय उसके कई दाँत सड़ गये थे। रिपोर्ट के अनुसार, माउंटेन ड्यू में विशेष रूप से 77 ग्राम चीनी होती है, जो विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित 24 ग्राम से कम से कहीं अधिक है। छोटी लड़की के पिता, 53 वर्षीय क्रिस्टोफर होएब ने भी गैर इरादतन हत्या का दोष स्वीकार कर लिया है और उन्हें 11 जून को सजा सुनाई जाएगी।

NEW: Cincinnati parents Christopher Hoeb and Tamara Banks plead guilty to involuntary manslaughter of their 4 year old daughter.



The child was almost exclusively fed Mountain Dew. They went as far as to mix it in with baby formula.



The parents were originally indicted with… pic.twitter.com/CbaamYxzI6 — Joshua Walker (@RedsRepair95) April 28, 2024