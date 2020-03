सोशल मीडिया पर इन दिनों Zomato डिलीवरी ब्वॉय का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग इस डिलीवरी ब्वॉय के फैन हो गए हैं। दरअसल Zomato डिलीवरी ब्वॉय की स्माइल को लेकर उसके फैन हुए। सोनू नाम का लड़का किसी भी सवाल का जवाब खुश होते हुए ही दे रहा है,, इस पर लोग कह रहे हैं कि इस बंदे ने तो दिल जीत लिया।

नेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर इन दिनों Zomato डिलीवरी ब्वॉय का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग इस डिलीवरी ब्वॉय के फैन हो गए हैं। दरअसल Zomato डिलीवरी ब्वॉय की स्माइल को लेकर उसके फैन हुए। सोनू नाम का लड़का किसी भी सवाल का जवाब खुश होते हुए ही दे रहा है,, इस पर लोग कह रहे हैं कि इस बंदे ने तो दिल जीत लिया। कई लोग तो Zomato को ट्वीट कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर इसी के हाथ भेजना।

Thank you @Zomato , He just made my day♥️ Please deliever this dish to my address ♥️ #Zomato https://t.co/iqS6j9vmGI

वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स डिलीवरी ब्वॉय से पूछता है कि एक दिन में कितना कमा लेते हो सोनू जवाब देता है कि 350 रुपए, incentive लगाकर। इस पर उससे पूछा जाता है कि 350 रुपए कितने घंटे के तो वो बताता है कि 12 घंटे के। वीडियो बनाने वाला सोनू से पूछता है कि खाना मिल जाता है Zomato में या फिर रास्ते ऑर्डर से निकालकर खाते हो। इस पर वो जवाब देता है नहीं ऑर्डर से निकालकर नहीं खाते Zomato देता है खाने को, जो ऑर्डर कैंसल हो जाता है वो खाने को मिल जाता है।

Dear @Zomato I want to tip the inspirational guy (Sonu) working as your delivery partner in such a way that it could be save for his future and he continues working and spreading smile. pic.twitter.com/DlS3XiHsj9