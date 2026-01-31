PM Modi के दौरे से पहले जालंधर में BJP नेता के घर के बाहर पकड़ी हथियारों से भरी कार, बड़ी साजिश की थी प्लानिंग

पूर्व विधायक और भाजपा नेता शीतल अंगुराल के घर के पास एक बड़ी सुरक्षा घटना टली। पुलिस ने सफेद बौलीनों कार में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए और कार में मौजूद कुछ युवकों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई समय रहते हुई, जिससे किसी संभावित अनहोनी से बचा...

जालंधर: पूर्व विधायक और भाजपा नेता शीतल अंगुराल के घर के पास एक बड़ी सुरक्षा घटना टली। पुलिस ने सफेद बौलीनों कार में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए और कार में मौजूद कुछ युवकों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई समय रहते हुई, जिससे किसी संभावित अनहोनी से बचा जा सका। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल पर युवकों की कार के शीशे तोड़े गए और अंदर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत क्षेत्र को सील कर कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालंधर दौरा तय है और पहले ही धमकी भरी ईमेल प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में भाजपा नेता के घर के बाहर हथियारों के साथ संदिग्ध गतिविधि की खबर ने पुलिस की सतर्कता को और बढ़ा दिया। पुलिस फिलहाल इस मामले में कार्रवाई कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवकों का मकसद क्या था और क्या किसी बड़े सुरक्षा खतरे की साजिश रची जा रही थी।