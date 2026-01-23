पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, 2.5 किलो RDX के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार

होशियारपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस, जालंधर के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ISI-समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते...

होशियारपुर (पंडित) : होशियारपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस, जालंधर के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ISI-समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए चार संचालकों से एक IED (2.5 किलो RDX), दो पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलजोत सिंह सैनी, हरमन उर्फ हैरी, अजय उर्फ मेहरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंडोला के रूप में की गई है।

यह आतंकी मॉड्यूल अमेरिका में बैठे BKI हैंडलरों द्वारा संचालित किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद किया गया IED आगामी गणतंत्र दिवस समारोहों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्षित आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। इस संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गढ़शंकर, होशियारपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है।