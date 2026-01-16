पंजाब के मुक्तसर में DC Office को बम से उड़ाने की मिली धमकी, भारी पुलिस बल तैनात

पंजाब में धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुक्तसर साहिब में डी.सी. दफ्तर को बम को उड़ाने की धमकी मिली है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुक्तसर साहिब में डी.सी. दफ्तर को बम को उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक इमेल जरिए दी गई है। इस मौके पुलिस पहुंची चुकी है और अंदर गहराई से जांच की जा रही है। दफ्तर में भारी पुलिस बल तैनात है।

बता दें कि धमकी मिलने के बाद पूरा डी.सी. दफ्तर खाली करवा लिया गया है और आम जनता को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। डी.सी. दफ्तर के मेन गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अंदर जांच में जुटी हुई है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि दफ्तर के अंदर लोगों को रोजाना आना जाना रहता है। दफ्तर के अंदर बड़ी गिनती में स्टाफ होता है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिले के स्कूलों को भी धमकी मिली थी। बीते 2 दिन पहले लुधियाना व फतेहगढ़ की कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here