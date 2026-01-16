Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब के मुक्तसर में DC Office को बम से उड़ाने की मिली धमकी, भारी पुलिस बल तैनात

पंजाब के मुक्तसर में DC Office को बम से उड़ाने की मिली धमकी, भारी पुलिस बल तैनात

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 11:31 AM

a threat was received to bomb the dc office in muktsar

पंजाब में धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुक्तसर साहिब में डी.सी. दफ्तर को बम को उड़ाने की धमकी मिली है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है कि मुक्तसर साहिब में डी.सी. दफ्तर को बम को उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक इमेल जरिए दी गई है। इस मौके पुलिस पहुंची चुकी है और अंदर गहराई से जांच की जा रही है। दफ्तर में  भारी पुलिस बल तैनात है। 

bomb threat mukatsar sahib

बता दें कि धमकी मिलने के बाद पूरा डी.सी. दफ्तर खाली करवा लिया गया है और आम जनता को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। डी.सी. दफ्तर के मेन गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अंदर जांच में जुटी हुई है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि दफ्तर के अंदर लोगों को रोजाना आना जाना रहता है। दफ्तर के अंदर बड़ी गिनती में स्टाफ होता है।

threat

और ये भी पढ़े

 गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिले के स्कूलों को भी धमकी मिली थी। बीते 2 दिन पहले लुधियाना व फतेहगढ़ की कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!