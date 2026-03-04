भारत और जापान के सैनिकों ने मिलकर मनाई होली, सांस्कृतिक एकता का दिया संदेश

उत्तराखंड के चौबटिया में मंगलवार को एक खास नजारा देखने को मिला, जब जापानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाया।

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के चौबटिया में मंगलवार को एक खास नजारा देखने को मिला, जब जापानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाया। रंगों से सजे इस माहौल में दोनों देशों के सैनिकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां बांटी और आपसी भाईचारे को मजबूत किया।



यह आयोजन भारत और जापान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का प्रतीक बना। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना की Ladakh Scouts के जवानों ने जापानी सैनिकों को होली के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी प्रेम का संदेश देता है।







जापान की Japan Ground Self-Defense Force के जवानों ने भी पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव में हिस्सा लिया। रंग खेलने के साथ-साथ दोनों देशों के सैनिकों ने सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में चर्चा की और एक-दूसरे की संस्कृति को करीब से समझने का अवसर पाया।



चौबटिया में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक त्योहार का उत्सव नहीं था, बल्कि यह भारत-जापान सैन्य संबंधों की मजबूती का भी प्रतीक बना। ऐसे आयोजन दोनों देशों के बीच विश्वास, तालमेल और सहयोग को और मजबूत करते हैं।







सैनिकों ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आदान-प्रदान से आपसी समझ बढ़ती है और संयुक्त अभियानों में बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलती है। रंगों के इस त्योहार ने यह साबित कर दिया कि अलग-अलग देशों के सैनिक भी एक परिवार की तरह मिलकर खुशियां मना सकते हैं।