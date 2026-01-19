328 पवित्र स्वरूपों के मामले में आम आदमी पार्टी  के 'यू-टर्न' पर भड़के सुखपाल खैहरा, जानें क्या कहा

Main Menu

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 10:11 PM

aam aadmi party u turn

पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के मामले ने एक बार फिर राजनीतिक में चर्चा छेड़ दी है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के मामले ने एक बार फिर राजनीतिक में चर्चा छेड़ दी है। इस बारे में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आम आदमी पार्टी सरकार और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पर इस मुद्दे पर पूरी तरह 'यू-टर्न' लेने का गंभीर आरोप लगाया है।

इस बारे में खैहरा ने कहा कि पहले 'आम आदमी पार्टी' नेताओं ने बंगा के पास राजा साहिब अस्थान पर स्वरूपों की मौजूदगी को लेकर बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन अब वे अपने बयानों से पलट गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि वे इतने सेंसिटिव धार्मिक मामले पर सिख कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए पब्लिक में माफी मांगें।

इस बारे में खैहरा ने आरोप लगाया कि पंजाब की मौजूदा सरकार इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उन्होंने इसकी तुलना बहबल कलां और बरगाड़ी की घटनाओं से करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार पिछले 4 सालों में इन मामलों में न्याय देने से पीछे हटी है, वही रवैया अब स्वरूपों के मामले में भी दिख रहा है।

PunjabKesari

