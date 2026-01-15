Main Menu

सिख गुरुओं को लेकर कथित टिप्पणी: दिल्ली विधानसभा ने आतिशी को जारी किया नोटिस

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 09:42 PM

alleged remarks regarding sikh gurus delhi assembly issues notice to atishi

दिल्ली विधानसभा में विपक्षी दल की नेता आशीषी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

पंजाब डेस्क: दिल्ली विधानसभा में विपक्षी दल की नेता आशीषी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा सचिवालय ने सिख गुरुओं के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के मामले में उन्हें विशेष अधिकारों का उल्लंघन और सदन की गरिमा को ठेस पहुँचाने के आरोप में नोटिस जारी किया है।

सरकारी पत्र के अनुसार, यह घटना 6 जनवरी 2026 को सदन की कार्यवाही के दौरान हुई। उस दिन सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन आरोप है कि आशीषी ने स्पीकर की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया। पत्र में कहा गया है कि इस दौरान उन्होंने सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिससे सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही बाधित हुई।

स्पीकर की कार्रवाई और नोटिस

स्पीकर ने आशीषी से 8 जनवरी को सदन में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुईं। इसके परिणामस्वरूप, स्पीकर ने मामले को विशेष अधिकार समिति को भेज दिया। विशेष अधिकार समिति की अध्यक्ष के निर्देशानुसार, विधानसभा सचिव रंजीत सिंह द्वारा जारी नोटिस में आशीषी को निर्देश दिया गया है कि वे इस घटना पर अपना लिखित बयान 19 जनवरी 2026 तक या उससे पहले जमा कराएं।

इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

