Daily horoscope : आज इन राशियों का दूर होगा तनाव
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Feb, 2026 07:42 AM
मेष : विरोधियों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, इसलिए
मेष : विरोधियों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, इसलिए उनसे पड़ पर्याप्त दूरी बनाकर रखें।
वृष: आम सितारा मजबूत, किसी धार्मिक, प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में रुचि।
मिथुन: जमीनी कामों के लिए सितारा अच्छा है, मगर जोर ज्यादा लगाना सही रहेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति, वैसे गिरने-फिसलने का डर रहेगा।
कर्क: कामकाजी व्यस्तता तथा भागदौड़ बनी रहेगी, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे, मगर हल्की नेचर तथा सोच वाले साथी आपके खिलाफ एक्टिव रहेंगे।
सिंह : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों, बीजों, करियाना वस्तुओं, गार्मैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखें।
तुला: सितारा उलझनों, झगड़ों, पेचीदगियों वाला, इसलिए ऐसे किसी काम के लिए यत्न न करें, जिसके सिरे न चढ़ने से आपको परेशानी हो सकती है।
वृश्चिक: सितारा-व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी, आप कामकाजी तौर पर एक्टिव रहेंगे।
धनु : राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात धीरज-ध्यान के साथ सुनेंगे।
मकर: आम सितारा सुदृढ़ जो आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।
कुंभ: सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान में सावधानी बरतें, किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा न करना चाहिए।
मीन : अर्थ तथा कारोबार की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मन सफर के लिए राजी रहेगा।