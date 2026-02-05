Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज इन राशियों का दूर होगा तनाव

Daily horoscope : आज इन राशियों का दूर होगा तनाव

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 07:42 AM

rashifal in hindi

मेष : विरोधियों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, इसलिए

मेष : विरोधियों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, इसलिए उनसे पड़ पर्याप्त दूरी बनाकर रखें।

वृष: आम सितारा मजबूत, किसी धार्मिक, प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में रुचि।

मिथुन: जमीनी कामों के लिए सितारा अच्छा है, मगर जोर ज्यादा लगाना सही रहेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति, वैसे गिरने-फिसलने का डर रहेगा।

कर्क: कामकाजी व्यस्तता तथा भागदौड़ बनी रहेगी, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे, मगर हल्की नेचर तथा सोच वाले साथी आपके खिलाफ एक्टिव रहेंगे।

सिंह : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों, बीजों, करियाना वस्तुओं, गार्मैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखें।

Aaj Ka Good Luck (5th February 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

आज का राशिफल 5 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (5th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 5 फरवरी- मेरे लबों पे सजी सुरखियां, गुलाबी शरबत पिलावा तेु शरारत दिखावा ज नैना लड़ावा

तुला: सितारा उलझनों, झगड़ों, पेचीदगियों वाला, इसलिए ऐसे किसी काम के लिए यत्न न करें, जिसके सिरे न चढ़ने से आपको परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक: सितारा-व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी, आप कामकाजी तौर पर एक्टिव रहेंगे।

धनु :  राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात धीरज-ध्यान के साथ सुनेंगे।

मकर: आम सितारा सुदृढ़ जो आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

कुंभ: सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान में सावधानी बरतें, किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा न करना चाहिए।

मीन : अर्थ तथा कारोबार की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मन सफर के लिए राजी रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!