Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | गाजा में हालात बेहद गंभीरः युद्धविराम के बावजूद इजराइली हमले में 24 फिलीस्तीनी ढेर, रफाह सीमा पर रोके गए मरीज

गाजा में हालात बेहद गंभीरः युद्धविराम के बावजूद इजराइली हमले में 24 फिलीस्तीनी ढेर, रफाह सीमा पर रोके गए मरीज

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 10:51 AM

dozens killed in israeli strikes movement paused after rafah crossing partially

गाजा में इजराइली हमलों में कम से कम 24 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और एक पैरामेडिक शामिल हैं। इजराइल ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया है। लगातार हो रहे हमलों से युद्धविराम पर सवाल खड़े हो गए हैं और गाजा में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

 International Desk: गाजा पट्टी में संघर्षविराम के दौरान इजराइल द्वारा किए गए ताजा हमलों में रातभर दर्जनों लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार  गाजा में इजराइली गोलीबारी में कम से कम 24 फिलीस्तीनी मारे गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।फिलीस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, यह हमले संघर्षविराम लागू होने के बाद सबसे घातक घटनाओं में से एक हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में सात बच्चे शामिल हैं, जबकि कम से कम 38 लोग घायल हुए हैं। यह हिंसा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते के तहत गाजा और मिस्र के बीच रफाह सीमा चौकी को आंशिक रूप से फिर से खोला गया था।

 

हालांकि, फिलीस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने बुधवार को मरीजों को रफाह के रास्ते बाहर जाने से रोक दिया। इजराइली सेना ने दावा किया कि उसके सैनिकों पर गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ। इजराइल और हमास एक-दूसरे पर संघर्षविराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि गाजा में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता और सुरक्षित आवागमन की जरूरत है। 

 

और ये भी पढ़े

इजराइल ने कहा कि उसकी कार्रवाई में तीन शीर्ष चरमपंथी और कुछ ऐसे लोग मारे गए जो उसकी सेना के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। घातक इजराइली हमलों ने 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम का बार बार उल्लंघन किया है। फलस्तीनी नागरिकों की बढ़ती मौतों के बीच गाजा के लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो युद्ध थमा ही नहीं है। अस्पताल से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बुधवार को मारे गए फलस्तीनियों में कम से कम पांच बच्चे, सात महिलाएं और ड्यूटी पर तैनात एक पैरामेडिक शामिल है। गाज़ा सिटी के शिफ़ा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सलमिया ने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ''गाज़ा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ़ जनसंहार जारी है। युद्धविराम कहां है? मध्यस्थ कहां हैं?'

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!