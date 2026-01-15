BJP का आरोप: गुरुओं के अपमान के बाद आतिशी फरार, केजरीवाल और CM Mann की चुप्पी पर सवाल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना के एक बयान को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है।

पंजाब डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना के एक बयान को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दिल्ली भाजपा ने एक पंजाबी फिल्म के पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरते हुए आतिशी को ‘फरार’ बताया है। पोस्टर में आतिशी के साथ अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। भाजपा ने इस मुद्दे पर केजरीवाल और CM Bhagwant Mann की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं।

दिल्ली भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस पोस्टर में फिल्म ‘फरार’ के पोस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आतिशी की तस्वीर लगाकर लिखा गया है कि वह गुरुओं के अपमान के बाद फरार हो गई हैं। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान, आतिशी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पार्टी से हटाने से बच रहे हैं।

