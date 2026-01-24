26 जनवरी से पहले पंजाब में धमाका, रेलवे लाइन को बनाया निशाना

गणतंत्र दिवस के समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले पंजाब में बड़ा धमाका हुआ है।

सरहिंद (वेब ​​डेस्क, विपन): गणतंत्र दिवस के समारोह से सिर्फ 48 घंटे पहले पंजाब में बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका सरहिंद रेलवे लाइन पर किया गया है। इस घटना में एक मालगाड़ी का इंजन डैमेज हो गया है जबकि मालगाड़ी के चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि यह धमाका कल देर रात हुआ है। इस धमाके में मालगाड़ी को नुकसान हुआ है, अगर पैसेंजर ट्रेन इसका शिकार होती तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था।

स्थानीय लोगों ने बताया कि कल रात करीब 9.30 बजे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज करीब ढाई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here