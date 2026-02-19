Main Menu

पंजाब CM Office और चंडीगढ़ कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

Edited By Updated: 19 Feb, 2026 01:28 PM

bomb threat in chandigarh

चंडीगढ़ में एक बार फिर बम से उड़ने की धमकी मिली है।

पंजाब डेस्क: चंडीगढ़ में एक बार फिर बम से उड़ने की धमकी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब सीएम आफिस-चंडीगढ़ कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में स्थित पंजाब सचिवालय में यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सचिवालय में कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए हैं।

इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह धमकी भरा ईमेल किसने भेजा है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील करके खाली करवा लिया गया है और लोगों को सचिवालय से सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। इस दौरान मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग सक्वायड की टीमें पहुंच गई हैं। सचिवालय का रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सचिवालय को भी अलर्ट पर रखा गया है। 

ईमेल में मुख्यमंत्री के आफिस को बम से उड़ाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि इस ईमेल का स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पंजाब केसरी इस ईमेल की पुष्टि नहीं करता। एहतियात के तौर पर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और सचिवालय परिसर को खाली करा दिया गया। कर्मचारियों और आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ CRPF, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें भी तैनात कर दी गईं।

सुरक्षा एजेंसियां परिसर और आसपास के क्षेत्र की गहन जांच कर रही हैं। संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और प्रवेश-निकास मार्गों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को मोहाली स्थित एक अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान भर्ती थे। बाद में जांच में वह सूचना फर्जी साबित हुई थी। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

