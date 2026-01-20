पार्टी बदलने की चर्चाओं पर चरणजीत चन्नी का दो टूक जवाब, जानें क्या बोले

पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से MP चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान सामने आया है।

बरनाला: पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से MP चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी बदलने की अफवाहों के बीच चरणजीत चन्नी ने कहा कि वह 'कांग्रेस के सिपाही' हैं और हमेशा कांग्रेस का सिपाही रहेंगे। चन्नी बरनाला जिले में शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला की बरसी पर शामिल होने के बाद रिपोर्टरों से बात कर रहे थे। पार्टी बदलने की अटकलों के बारे में सवालों का जवाब देते हुए चन्नी ने कहा कि मैं खुले तौर पर कहता हूं कि अगर चन्नी कभी पार्टी बदलते हैं, तो लोग उन्हें वोट न दें।

चन्नी ने कहा कि उन्होंने हमेशा जनता की मांग के आधार पर मुद्दे उठाए हैं। जब किसान मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनके लिए बोलता हूं। जब पिछड़े वर्ग के लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं उनकी चिंताएं उठाता हूं। जब ऊंची जातियों के लोग अपनी शिकायतों का समाधान चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक कमीशन बनाया। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान, उन्होंने किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि सभी समुदायों की भलाई के लिए काम किया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here