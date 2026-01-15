CM Mann का स्पष्टीकरण: श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज करने की मेरी हिम्मत नहीं

मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय से बाहर आ गए हैं।

पंजाब डेस्क: मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय से बाहर आ गए हैं। इस दौरान स्पष्टीकरण देने की उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। बाहर आकर सीएम मान ने प्रेस कांफ्रैंस करके अंदर जो भी बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी दी।

सीएम मान ने कहा कि, पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पास जो कुछ शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों की खामियों की शिकायत या मांग आती थी उसका सारा रिकार्ड, लिखित सबूतों सहित जत्थेदार के पास जमा करवा दिया हैं। सीएम मान ने कहा कि, मेरे पास शिरोमणि प्रबंधक कमेटी के खिलाफ उनके पास कई शिकायतें आई, जिनके लिखित रूप से सबूत के तौर पर अंदर लेकर गए हैं। इस दौरान जत्थेदार ने यकीन दिलाया है कि, वह एक-एक कागज को देखेंगे। सीएम मान ने कहा उन्होंने कभी भी अकाल तख्त साहिब को कोई चैलेंज नहीं किया है। मेरी इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि, मैं श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज करूं।

सीएम मान ने बताया कि जत्थेदार ने मेरे बारे में जितनी भी शिकायतें पहुंची हैं वह मेरे सामने रखी हैं। आगे जो भी निर्देँश या फैसले होंगे मुझे मंजूर है। उसके बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि, मैंने अपना पक्ष रखा हैं। बाकि जत्थेदार का आदेश सबसे ऊपर है। वहीं सीएम मान ने कहा कि, उन्हें आज मुझे सुकून और संतुष्टि मिली है कि वह लोगों की भावनाओं की दस्तावेज अंदर जाकर सौंप आए हैं। इसके साथ ही वह अपना स्पष्टीकरण भी दे आएं हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आपत्तिजनक वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि, आजकल AI का समय चल रहा है, इससे जो चाहे मरजी बनाया जा सकता है। वायरल हो रही वीडियो नकली है। वीडियो की जहां चाहे मर्जी जांच करवा लें। इसके अलावा अंदर और भी कई बातों पर चर्चा हुई है।

आपको बता दें कि, सीएम भगवंत मान अंदर करीब 45 मिनट तक रहें। वहीं आपको बता दें कि, जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने दोपहर 1.30 बजे श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में एक प्रेस कांफ्रैंस बुलाई है।

